Lara La Zia, chi è la regina dei cubi/ “Macchina del tempo a Ciao Darwin mi ha fatta conoscere al pubblico”

Chi è Lara La Zia di Ciao Darwin

Lara La Zia torna protagonista a Ciao Darwin 9 nella puntata speciale che vede sfidarsi i 50 migliori concorrenti delle ultime edizioni dello show antropologico condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5. Durante l’ottava edizione del popolare programma di Canale 5, la influencer ha conquistato il pubblico con la sua ironia, ma anche fascino e femminilità. Nata in Puglia, Lara da diversi anni vive in Lombardia dove ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione e dello spettacolo collaborando con diversi brand. Bella e sensuale, Lara La Zia “la regina dei cubi” si è dedicata anche agli studio laureandosi in Fashion Design presso lo IED per poi dedicarsi al settore wedding. Intervista da newentrymagazine.it ha raccontato come ha iniziato la carriera di modella: “ho iniziato come fotomodella già a 16 anni. Essendo molto magra, con un viso pulito e senza l’altezza necessaria per sfilare in passerella, mi sono buttata sulle foto. Ho lavorato per Wella e L’Oreal, poi ben presto sono nate le collaborazioni con brand di abiti e gioielli. La fotografia mi ha aperto nuove strade e io ho capito che avevo bisogno di qualcosa di sempre più dinamico…”.

Orian Ichaki, chi è Madre natura di Ciao Darwin 9/ Ex fidanzati famosi e curiosità: il flirt con Bellanova e…

Per Lara La Zia “la regina dei cubi” tutto è iniziato per puro caso grazie all’incontro con un fotografo: “l’ho incontrato ad una mostra e mi ha proposto di realizzare qualche scatto dicendomi che ero molto espressiva. Così, ho valutato per la prima volta di entrare a far parte di quel mondo! Ho iniziato a partecipare a casting, ho seguito corsi di trucco e portamento, ma è soprattutto il mio carattere estroverso che mi ha portata a tuffarmi in esperienze sempre nuove. Ho guardato da vicino la radio e la tv”.

Lukasz Zarazowski, chi è Padre Natura di Ciao Darwin 9/ Fidanzata e curiosità: "Lavoro come modello e…"

Lara La Zia “la regina dei cubi”, la grande popolarità grazie a Ciao Darwin 8

Durante l’ottava stagione di Ciao Darwin, Lara La Zia balza alla popolarità partecipando al gioco de La Macchina del Tempo. “Sono stata scelta per partecipare alla Macchina del tempo di Ciao Darwin, dove è uscita tutta la mia personalità che mi ha portata a farmi conoscere dal pubblico per come sono realmente. È una delle esperienze che ricorderò per sempre” – ha raccontato la modella che ha cominciato poi a lavorare in tv. “La tv ha un fascino infinito, ho avuto la fortuna di lavorare anche a TeleLombardia e di essere nei cast di programmi andati in onda su Sky, Real Time e Rai, fino ad essere chiamata da TeleMilano per condurre un programma tutto mio. È stata una soddisfazione incredibile!” – ha aggiunto la modella.

Delia Duran è incinta? "Questo è un argomento molto delicato"/ La moglie di Alex Belli rivela che...

Non solo tv, visto che Lara La Zia “la regina dei cubi” ha collaborato anche con diversi artisti musicali: “sono stata ballerina nei video musicali di Gue Pequeno e Babamen perché la mia carriera artistica si sviluppa grazie a queste mie doti, poi ho partecipato a Miss Universo e Miss Italia, ho collaborato con numerosi brand e… non voglio fermarmi qui! Anzi, posso confermare che sono stata presa per un nuovo reality in partenza proprio in queste settimane dove spero di conquistare il pubblico con la mia ironia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA