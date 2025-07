Jannik Sinner, dai rumor alle conferme sulla fidanzata Lara Leito: chi è la modella che ha conquistato il suo cuore

Dal primo abbraccio sospetto al bacio inequivocabile che ha confermato ogni ipotesi. Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Il tennista e la modella russa sono felici più che mai l’uno al fianco dell’altro, almeno da quanto emerge in rete e sui social. Secondo quanto riferisce il magazine Chi i due si sarebbero incontrati durante lo stop forzato dello sportivo e oggi la loro storia sarebbe più che consolidata.

In passato, oltretutto, sono stati avvistati diverse volte insieme a Montecarlo, senza nascondere abbracci e tenerezze in pubblico. Lara Leito, dal canto suo, non nasconde l’amore per il suo fidanzato ed è sempre più vicina a Jannik e al suo staff tecnico. Inizialmente molti tifosi l’avevano scambiata per una sua fan, invece oggi possiamo dire con relativa certezza che si tratta della sua fidanzata.

Lara Leito, chi è la fidanzata di Jannik Sinner: un futuro sereno insieme?

Dopo le prime apparizioni in pubblico, infatti, è arrivata anche una sorta di conferma da parte della coppia. Jannik non si nasconde e abbraccia con naturalezza la fidanzata, anche davanti agli sguardi indiscreti delle telecamere. Della classe 1993, modella russa, sappiamo che è una presenza fissa al Gala Global Ocean, al Monte Carlo Film Festival e al Festival di Cannes, ma anche ex compagna dell’attore pluripremiato Oscar Adrien Brody.

Insomma, Jannik Sinner ha messo a segno un bellissimo colpo. Vedremo se questa storia d’amore potrà proseguire serenamente, al momento il tennista sembra aver trovato la persona giusta con cui provare a costruire un futuro importante. Tutte le risposte, ovviamente, ce le potrà dare solo il tempo. Ad oggi Jannik e la sua compagna si godono il presente.

