Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner

Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 aprile 2025, pubblica le prime immagini della nuova coppia, Archiviata la storia con la collega Anna Kalinskaya, il campione di tennis è stato pizzicato insieme alla nuova fidanzata con cui si è concesso una passeggiata tra tenere attenzioni. Modella russa 31enne, ex di Adrien Brody, Lara Leito è molto attiva sui social dove è seguita da più di 300mila followers a cui regala spesso foto della sua vita privata e professionale.

Bellissima, è solita frequentare l’ambiente del jet set e tra le tante foto presenti sul suo profilo social spiccano anche quelle in cui è presente ad eventi di gala, ma spiccano anche i suoi scatti pubblicati su prestigiose riviste di moda come Vogue.

Lara Leito e Jannik Sinner: così è nato l’amore

Nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi non ci sono dubbi sul feeling che c’è tra Lara Leito e Sinner. I due sono stati visti abbracciarsi prima alla fine di un allenamento di lui a Montecarlo e poi baciarsi in centro. L’amore tra i due sarebbe nato durante il periodo di stop del campione che ha trascorso il tempo dividendosi tra la famiglia e qualche serata con gli amici.

Un periodo che ha portato il campione a cambiare diverse cose della sua vita. Oltre ad essersi tuffato in una nuova relazione con la modella russa, ha cambiato manager e ha acquistato una casa a Montecarlo che, in futuro, potrebbe diventare anche il suo nido d’amore. Per il momento, tuttavia, la coppia si gode il sentimento appena nato con la modella pronta a sostenere e a tifare per il fidanzato nelle future competizioni sportive a cui parteciperà.

