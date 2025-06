Prosegue nel salotto de La Volta Buona la diatriba tra gli eredi Orfei; Stefano e sua sorella Lara Nones hanno dibattuto in questi giorni per un’asta dedicata alla mamma – Moira – con alcuni oggetti anche personali messi a disposizione di ipotetici acquirenti, in aggiunta ad una mostra in suo onore. Motivo delle incomprensioni, stando ai racconti, sarebbe la mancata comunicazione tra Stefano Orfei e Lara Nones quando il primo aveva appunto deciso di organizzare tale evento per ottenere una base economica per creare un nuovo circo.

Lara Nones – figlia di Moira Orfei – ha accettato l’invito di Caterina Balivo per dare ulteriori spiegazioni sulle incomprensioni con il fratello Stefano Orfei dopo la decisione di sospendere l’asta per ragioni ancora non precisate. “Certo che sono contenta che l’asta sia stata annullata. Io direttamente non ho avuto un ruolo sulla sua interruzione, avrei potuto farlo contattando un avvocato ma non è avvenuto. Può essere che il mio parlare abbia suscitato qualcosa…”. La sorella di Stefano Orfei ha poi aggiunto: “Ero contraria all’asta della mamma perchè personaggio come lei non si merita un’asta con le sue cose personali; magari ci si poteva mettere d’accordo con la famiglia per un museo itinerante, una mostra”.

Lara Nones a La Volta Buona: “Perchè non ho ancora sentito mio fratello Stefano Orfei? Ora non me la sento…”

A oggi, Lara Nones non ha ancora sentito suo fratello Stefano Orfei dopo i dissapori palesati per l’asta con gli oggetti personali della mamma Moira Orfei. “Non ci siamo ancora sentiti, ho saputo dell’asta tramite i social e ho chiamato sua moglie sperando di essere richiamata da lui. Non l’ho chiamato direttamente perchè non volevo litigare…”. La circense ha poi aggiunto: “Non essendoci stata la telefonata da parte sua ho semplicemente fatto un comunicato stampa per dissociarmi. Mi hanno offesa per questo, hanno mandato amici in tv per tirare fuori anche cose private”.

Lara Nones – nel salotto de La Volta Buona – ha più volte rimarcato il suo punto di vista; la mancata telefonata e soprattutto la scelta di mettere all’asta cose private della mamma Moira – piuttosto che oggetti più secondari legati al circo – sono le ragioni che hanno determinato il suo malumore. Verso la chiusura dell’intervista ha alimentato anche un dubbio a proposito di chi realmente – piuttosto che il fratello Stefano Orfei – abbia avuto questa idea. “Perchè ancora non ci siamo parlati? Non lo so, in questo momento non me la sento perchè mi hanno fatto una cosa grave…Di mio fratello sa cosa penso? Lui forse non l’avrebbe mai fatta quest’asta. E di chi è la colpa? Non lo so, ma per quello che lo conosco non si sarebbe immaginato di mettere il tuppo all’asta”. Lara Nones ha poi chiosato: “I miei genitori non avrebbero mai voluto quest’asta!”.