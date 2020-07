Lara van Ruijven morta a 27 anni/ Short track: è stata colpita da malattia autoimmune

Lara van Ruijve è morta: il mondo dello short track e degli sport invernali è sotto choc per questa grande tragedia. La campionessa olandese 27enne era stata colpita il 29 giugno scorso da una reazione autoimmune che purtroppo gli è stata fatale. Non è infatti sopravvissuta dopo il malore accusato alcuni giorni dopo un allenamento in bicicletta sui Pirenei. L’atleta originaria di Naaldwijk, bronzo olimpico in carica di staffetta, era stata quindi ricoverata in rianimazione all’ospedale di Perpignan in Francia. A dare la notizia della sua morte è stata la federazione di pattinaggio olandese (KNSB). Lara van Ruijve, che era in raduno con la sua nazionale, era tenuta in coma artificiale. Ciò che preoccupava molto i medici era il sanguinamento interno, soprattutto al cervello. Nessuno dei diversi interventi chirurgici a cui era stata sottoposta aveva portato dei miglioramenti. Lara van Ruijve, nata il 28 dicembre 1992, è stata la prima donna olandese a vincere un titolo mondiale. Lo ha fatto sui 500 metri l’anno scorso a Sofia.

LARA VAN RUIJVEN MORTA PER MALATTIA AUTOIMMUNE

Lara van Ruijven ha lottato per tre settimane all’ospedale di Perpignan dopo il malore. Lì i medici avevano scoperto che era stata male a causa di una malattia autoimmune. Dopo la morte dello snowboarder Alex Pullin, un’altra tragica notizia colpisce il mondo degli sport invernali. Quel disturbo autoimmune le ha provocato un’emorragia interna da cui non è riuscita a riprendersi. Già nei giorni scorsi l’allenatore della nazionale olandese aveva lasciato intendere che c’erano poche speranze. Lara van Ruijven è stata una delle avversarie delle azzurre Arianna Fontana e Martina Velpecina. Il punto più alto della sua carriera resta il titolo Mondiale vinto ai campionati del mondo di Sofia. L’anno precedente aveva ottenuto la medaglia di bronzo ai Giochi Invernali di Pyeongchang. Ma l’atleta olandese vantava anche cinque medaglie d’oro ai campionati Europei, che si abbinano a due medaglie d’argento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA