Lara Zorzetto “Mio figlio Leonardo in terapia intensiva”/ “Un cesareo d’urgenza…”

Solo qualche giorno fa l’ex di Temptation Island, Lara Zorzetto, ha annunciato sui social la nascita del suo piccolo Leonardo ma senza mostrarsi in video o in foto ma, soprattutto, senza mostrare il neo arrivato in famiglia. In molti si sono chiesti il perché anche se i fan erano propensi a pensare che la sua fosse una scelta legata alla privacy e che presto avrebbero avuto i primi scatti di Leonardo ma la realtà è ben diversa e a spiegarla ci ha pensato proprio la bella Lara che, di ritorno a casa dopo il ricovero in clinica, ha spiegato che le cose non sono andate come previsto. A quanto pare la bella Lara è arrivata in ospedale per un controllo ma sono iniziati i dolori e quindi hanno subito capito che il parto era imminente. Qualcosa non è andato come previsto visto che da un parto naturale, si è trovata ad affrontare un cesareo d’urgenza.

LARA ZORZETTO RIVELA COSA E’ SUCCESSO DURANTE IL PARTO

In particolare, postando la foto del suo piccolo per la prima volta Lara Zorzetto: “Non è la classica storia che lo vedi , te lo danno e tutto sparisce.. io l’ho visto per la prima volta oggi, Mattia grazie a Dio andava e veniva dall’ospedale dove lo avevano spostato d’urgenza che è la struttura di riferimento!! Perché lo portarono via subito perché non respirava perché ha bevuto del liquido..ora è sotto piccole cure, e speriamo che martedì tutti i risultati siano tranquilli e che in un paio di giorni possa tornare a casa”. La stessa Zorzetto ha spiegato di essere a casa con i punti e quindi un po’ impossibilitata ad andare e venire di continuo dall’ospedale in cui si trova il suo bambino ma che c’è il suo Mattia Monaci con lui e questo la rende certa che tutto andrà avanti: “Non vediamo l’ora di goderci questo scricciolo guanciettoso”.



