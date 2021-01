L’Aria di Domenica chiude per gli ascolti/ Myrta Merlino: “Una nuova edizione…”

La7 ha deciso di archiviare, almeno per il momento, L’aria di domenica, lo spin off del programma L’aria che tira, in onda dal lunedì al venerdì. Dopo il debutto avvenuto lo scorso 15 novembre, Myrta Merlino, conduttrice sia della versione classica de L’aria che tira che dello spin off, nel salutare il pubblico, aveva detto parlato di un viaggio domenicale che sarebbe continuato. Dopo sei puntate, però, La7, ha deciso di non mandarlo più in onda probabilmente a causa degli ascolti avendo raggiunto mezzo milione di telespettatori con il 2,3% di share. La trasmissione, così, non è più presente nel palinsesto di La7, ma secondo quanto spiegato da Myrta Merlino a TvBlog, l’esperimento di andare in onda anche di sarebbe perfettamente riuscito. “Esperimento pienamente riuscito perché ha raggiunto il target prefissato del 3% di share, un risultato raggiunto in anticipo rispetto ai tempi previsti e richiesti dall’azienda”, ha detto la giornalista.

L’ARIA DI DOMENICA CHIUDE, MYRTA MERLINO: “RAGIONAMENTO SU UNA SUA RIEDIZIONE”

Temporaneamente fuori dal palinsesto di La7, L’aria di domenica potrebbe tornare prossimamente in onda con una nuova edizione. “L’Aria di domenica si è dimostrato che un programma del genere la domenica può ottenere un buon riscontro dal pubblico per questo stiamo ragionando su una sua riedizione nel medio periodo“, ha dichiarato Myrta Merlino al sito Tvblog. Al momento, tuttavia, la giornalista è molto concentrata su L’aria che tira che, andando in onda tutti i giorni, richiede un notevole impegno. “Al momento sono totalmente concentrata sulla striscia quotidiana de L’Aria che tira perché vogliamo seguire al meglio questa fase storica del nostro Paese che sul piano politico, dell’economia e della cronaca, in particolare per quel che riguarda l’emergenza sanitaria, offre continui spunti di analisi e di riflessioni”, ha aggiunto.



