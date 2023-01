Larissa Iapichino, chi è la figlia di Fiona May/ “Sempre me stessa”, eredità sportiva pesante e..

Larissa Iapichino: ecco chi è la figlia di Fionda May

Larissa Iapichino non è solo “la figlia di” Fiona May, ma anche una brillante e promettente sportiva italiana, allenata dal papà Gianni, ex compagno e coach della campionessa Fiona May. All’inizio del suo percorso nel mondo dello sport, Larissa ha maturato una passione nei confronti della ginnastica artistica, dedicandosi a questa disciplina per diversi anni. Dopodiché si è cimentata con successo nell’atletica, specializzandosi nel salto in lungo ed entrando a far parte della top venti al mondo. Lo sport, ad ogni modo, non ha intralciato gli studi e nell’estate 2021 Larissa Iapichino ha conseguito il diploma. Tutto nello stesso periodo in cui si allenava in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

La ragazza deve la popolarità alla madre Fiona, ma nel mondo dello sport si è ritagliata uno spazio importante unicamente grazie alle sue capacità. “Sono nata a Firenze, sono sempre vissuta nella mia città e tifo per la Fiorentina. Poi, sì, spesso mi sento inglese, anche se la famiglia di mia madre è di origine giamaicana. In ogni caso penso di sentirle tutte queste anime diverse dentro di me”, ha raccontato la ragazza in una interessante intervista riportata tempo fa da iodonna.it.

Larissa Iapichino, sport e talento nel dna, ma anche una personalità fuori dal comune

Larissa Iapichino, diciannovenne, non ama le etichette. Le ritiene riduttive. Vuole semplicemente essere se stessa, con pregi e difetti; tende quasi a voler prendere le distanze dalla storia sportiva di famiglia perché appunto vuole essere giudicata per i suoi risultati. “Perché io sono Larissa con le mie potenzialità e i miei record“, ha dichiarato con fermezza nel corso dell’intervista sopracitata.

Difficilmente, infatti, si troverebbe a suo agio nel parlare della famiglia e di sua mamma Fiona May, due volte campionessa mondiale di salto in lungo, e del suo papà Gianni Iapichino, suo manager e pluripremiato atleta nazionale di salto con l’asta. Ciò che è certo è che il talento è di casa e che lo sport è nel dna di famiglia. Larissa Iapichino deve fare i conti con dei trascorsi famigliari importanti, ma lei di sicuro ha cominciato questo percorso con il piede giusto ed una personalità senza eguali. Ha tutte le carte in regole per scrivere la sua storia.

