Larissa Iapichino e il fidanzato Vittorio Bartoli stanno ancora insieme?/ Riserbo assoluto sulla vita privata

Vittorio Bartoli è il fidanzato di Larissa Iapichino? Chi è il cestista italiano

Non ha bisogno di presentazioni Larissa Iapichino, figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, è la saltatrice in lungo azzurra che agli Europei atletica 2024 Roma disputa la finale e dopo tutti i suoi successi ed aver superato brillantemente un infortunio l’appellativo di ‘figlia di’ se l’è sicuramente scrollato di dosso. Se da una parte tutto si sa sulla sua carriera sportiva, dall’altra la sua vita privata è avvolta nel mistero.

DIRETTA FINALE 1500 M RIVA, MESLEK E ARESE/ Video streaming Rai: Ingebrigsten il grande favorito (12 giugno)

Fino a pochi anni fa, infatti, il fidanzato di Larissa Iapichino era Vittorio Bartoli ma adesso non è chiaro se i due stanno ancora insieme. Chi è Vittorio Bartoli? È un cestista italiano nato 11 giugno del 2002, e dunque coetano di Larissa, gioca nel Tezenis Verona ed ha il ruolo di ala-centro. In passato, però, ha giocato anche nel Treviso, nel Ravenna e nel Verona. È importante sottolineare, infine, che con la Nazionale Under-20 italiana agli Europei di categoria classificandosi al nono posto.

Diretta finali staffetta 4x400/ Streaming video Rai: finalmente si comincia! (Europei atletica 2024 Roma)

Larissa Iapichino e il fidanzato Vittorio Bartoli stanno ancora insieme? Gli ultimi rumor

Stando a quanto riporta Vanity Fair, Larissa Iapicchino è uscita allo scoperto con il suo fidanzato Vittorio Bartoli nel 2021: “L’atleta ha reso ufficiale il suo fidanzamento con il coetaneo Vittorio Bartoli, cestista della De’ Longhi Treviso Basket. In occasione del compleanno di Vittorio, la coppia del mondo dello sport ha immortalato la serata trascorsa in un ristorante di Treviso con una serie di post nei social.” Da allora però sono passati tre anni e numerosi successi sportivi ed i due non compaiono più insieme sui social, non è chiaro dunque se stiano ancora insieme ma vogliono vivere la loro relazione riservata oppure si sono lasciati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA