Larissa Iapichino/ Salto in lungo: vola a 6.75, nuovo record italiano U20 indoor

Ai campionati italiani junior e promesse dell’atletica italiana, in corso ad Ancona è nuovo squillo di Larissa Iapichino, tra i più brillanti talenti azzurri del salto in lungo. Figlia della campionessa Fiona May, l’azzurra ieri ha migliorato per tre volte il proprio record italiano U20 nell’indoor, saltando prima la misura di 6.53, e successivamente al 6.70 al secondo tentativo e a 6.75 al quinto salto. Per l’atleta delle Fiamme Gialle l’ennesimo record che cade sotto ai suoi piedi: ricordiamo pure che con la misura dei 6.75m per il salto in lungo segnata ieri ad Ancona pure Larissa Iapichino è atterrata a soli cinque centimetri dal record personale outdoor segnato a 6.80, solo la scorsa estate. Inoltre con tale impresa, viene così completamente abbattuto il 6.40 segnato dalla stessa fiorentina, figlia d’arte, che aveva segnato sempre ai campionato italiani junior e promesse solo un anno fa.

LARISSA IAPICHINO: MEGLIO DI LEI SOLO MAMMA FIONA

E’ dunque grande impresa da parte della nostra Larissa Iapichino: la talentosa figlia di Fiona May (campionessa del mondo sempre nel salto in lungo), segnando ieri il record 6.75 indoor ha dunque fissato un nuovo primato u20 italiano in sala. Ma non solo: per dare ancor più prestigio a quanto occorso solo ieri ad Ancona nei campionati italiani di categoria, serve ricordare che con tale misura l’atleta delle Fiamme gialle diventa la seconda al mondo e in Europa a livello assoluto quest’anno, a due cm dal 6.77 che la tedesca Malaika Mihambo ha segnato a Berlino. E non solo: con tale record Larissa Iapichino diventa la seconda azzurra di sempre in sala, alle spalle solo della mamma, Fiona May (6.91). E’ stata davvero una grande prova dunque da parte della saltatrice italiana che già ieri ai microfoni della Fidal ha commentato così il suo nuovo record: “Sono veramente tanto felice perché questa gara serviva per rompere il ghiaccio e capire il mio stato di forma e ora posso dire di star bene. La cosa che mi stupisce è che non c’è stato solo il 6,70, ma subito dopo il 6,75: misure che mi lasciano veramente contenta, vuol dire che sono costante su prestazioni importanti ed è davvero un buon segno”.



