Larissa Iapichino/ Video: salta 6,80 metri, nuovo record italiano juniores

Larissa Iapichino ha illuminato il Meeting di Savona 2020 saltando 6,80 metri nella gara di salto in lungo femminile e stabilendo in questo modo il nuovo record italiano juniores della specialità. Il record era già suo, ma Larissa Iapichino si è migliorata di ben 16 cm in un colpo solo ed è entrata in un’altra dimensione: non più solo eccellente promessa per il futuro, ma anche una bellissima realtà per il presente. La figlia di Fiona May adesso è la seconda migliore italiana di tutti i tempi nel salto in lungo: davanti a lei, ovviamente, resta proprio la mamma. Ad appena due giorni dal suo diciottesimo compleanno – che sarà domani – dunque Larissa Iapichino si è fatta da sola il più bel regalo per festeggiare l’imminente maggiore età: “Ogni gara è un’esperienza – ha detto emozionata –, mi sento ancora una bambina, ho tanto da lavorare”. Parlavamo di realtà per il presente: la migliore prestazione mondiale stagionale (assoluta, non juniores) è solo un cm più in là, a 6,81 metri. Certo, il 2020 è un anno decisamente particolare, l’atletica si sta rimettendo in moto a fatica e di gare finora ce ne sono state poche: ma Larissa Iapichino ci fa già sognare e per lei il rinvio di un anno delle Olimpiadi di Tokyo può essere una buona notizia.

LARISSA IAPICHINO: LA GIOIA PER IL RECORD ITALIANO JUNIORES CON 6,80 METRI

Molti ricorderanno ancora la nota pubblicità di una merendina che Larissa Iapichino faceva da bambina con mamma Fiona May: adesso però la ragazza non è più solo “figlia di…” ed è giusto celebrare i suoi eccellenti risultati. “Mi sono fatta un bel regalo anticipato di compleanno, quando salto mi sembra di volare”, ha dichiarato Iapichino nella intervista concessa dopo la gara del Meeting di Savona per i canali social della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Larissa Iapichino ha raccontato il lavoro fatto con il suo allenatore Gianni Cecconi nei mesi del lockdown, grazie al quale ora rispetto a prima “mi sento molto più fluida e sciolta” durante il salto, creando appunto la sensazione del volo. L’anno scorso Larissa Iapichino fu campionessa europea Under 20 di salto in lungo vincendo con la misura di 6,58 metri la gara degli Europei U20 a Boras (Svezia), battendo rivali anche di un paio di anni più grandi di lei: già quello era un segnale, ma con il 6,80 ottenuto a Savona ieri possiamo dire in modo definitivo che l’atletica italiana ha trovato una nuova stella.

VIDEO: IL SALTO DI LARISSA IAPICHINO



