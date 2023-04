L’arma della gloria/ Film western oggi mercoledì 26 aprile su Rete 4

L’arma della gloria, film di Rete 4 diretto da Roy Rowland

L’arma della gloria (titolo originale: Gun Glory) è un film che andrà in onda su Rete 4 nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 aprile 2023, a partire dalle ore 17.00. Si tratta di una pellicola statunitense di genere western ed azione datata 1957, diretta dal regista Roy Rowland e basata sul romanzo dal titolo Man of the West, scritto dall’autore Philip Yordan nel 1955. L’arma della gloria, una produzione di Metro-Goldwyn-Mayer, ha una durata di tempo complessiva di 89 minuti.

Lo spaccacuori/ Film commedia su Italia 1, oggi mercoledì 26 aprile 2023

Tra gli attori presenti nel cast principale del film western L’arma della gloria troviamo Stewart Granger nei panni di Tom Early, Steve Rowland nei panni di Tom Early Jr, Rhonda Fleming (già conosciuta per il film Gli amori di Cleopatra) nei panni di Jo e, infine, Chill Wills, che interpreta Il Predicatore. All’interno di questa pellicola western di fama mondiale sono presenti anche alcune importanti colonne sonore, tra cui The Ninety and Nine, cantata da Burl Ives, scritta da Elizabeth C. Clephane e prodotta da Ira David Sankey.

L’orso Yoghi/ Film d’animazione oggi domenica 23 aprile su Italia 1

L’arma della gloria, la trama del film

Tom Early, protagonista del film L’arma della gloria, trasmesso da Rete 4 oggi, mercoledì 26 aprile, è un pistolero dalla mira infallibile, il quale torna nella città del Wyoming dove viveva con la moglie e il figlio Tom Jr. prima di andare via e abbandonarli. Al suo ritorno nel suo vecchio ranch trova la tomba della moglie morta e incontra suo figlio ormai diciassettenne, infantile, irresponsabile e molto amareggiato nei confronti del padre. Nessuno è contento nel suo ritorno in città, tranne il predicatore del paese e Jo, la commessa della drogheria, che si infatua di lui.

Il sentiero della rapina/ Film western oggi domenica 23 aprile su Rete 4

Nonostante i tentativi di questi ultimi nel convincere la città che Tom sia una brava persona, tutti gli rimangono indifferenti o continuano a considerarlo come un pericolo. Un giorno, però, quando Grimsell, un commerciante di bestiame, arriva con la sua mandria distruggendo tutte le coltivazioni, sarà proprio Tom a difendere il territorio e i suoi concittadini. In uno scontro a tu per tu con Gunn, uno degli uomini di Grimsell, e con l’aiuto del figlio Tom Jr, nonostante il rancore tra i due, riuscirà a difendere la propria città e il suo onore. Da quel momento sarà stimato e apprezzato da tutti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA