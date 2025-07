L’arma della gloria, film su Rete 4 diretto da Roy Rowland

Martedì 15 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, il film di genere western intitolato L’arma della gloria. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 1957 dalla Metro-Goldwyn-Mayer con la regia di Roy Rowland, film maker che aveva esordito nel 1940 con Jack Pot. La colonna sonora è invece realizzata dal compositore Jeff Alexander, che aveva già lavorato con Rowland in Senza scampo (1954) e Quegli anni selvaggi (1956).

Michelle Hunziker in vacanza senza Nino Tronchetti Provera: è crisi?/ La scelta della conduttrice: "Ora…"

Il protagonista è interpretato da Stewart Granger, attore di origini britanniche che condividerà anche il set con John Wayne in Pugni, pupe e pepite (1960). Nel cast anche Rhonda Fleming, James Gregory, Steve Roland e Chill Wills.

La trama del film L’arma della gloria: padre e figlio in rotta uniscono le forze per il bene comune

L’arma della gloria è ambientato in un piccolo centro abitato nel Wyoming, dove anni prima viveva l’abile pistolero Tom Early insieme a sua moglie e al loro bambino. L’uomo ha trascorso molto tempo lontano dalla sua terra e, al suo ritorno, deve affrontare la rabbia di suo figlio Tom Early Jr., un ragazzo di diciassette anni che nutre un profondo rancore nei suoi confronti per avere abbandonato lui e la madre, quest’ultima ormai deceduta.

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio 2025/ Bahar scopre che qualcuno ha nascosto la droga a casa sua

Nel frattempo il protagonista propone a Jo, giovane commessa dell’emporio, di iniziare a lavorare nel ranch, ma non solo il giovane Early non è affatto d’accordo con questa decisione, ma anche l’intera comunità inizia ad insinuare che la donna viva con loro “nel peccato”. Un nuovo nemico, però, arriva a complicare ulteriormente la situazione: si tratta di Grimsell, un crudele allevatore che vuole soggiogare la cittadina. Sarà proprio per contrastare Grimsell e i suoi uomini che padre e figlio riscopriranno il legame che li univa e riusciranno ad essere di nuovo vicini.

Luca Zingaretti sbotta sui social: "Non vi vergognate?"/ Duro sfogo contro moglie di un politico