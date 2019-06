L’arma della gloria/ Su Rete 4 il film con Stewart Granger (oggi, 18 giugno 2019)

L’arma della gloria va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno 2019 dalle 16.55. La regia è di Roy Roland, mentre la pellicola risale al 1957 ed è basata sul romanzo che Philip Yordan ha scritto due anni prima, dal titolo Man of the West. Il cast è composto da Stewart Granger, attore di successo di origine inglese già presente in film di ampio respiro come Cesare e Cleopatra di Gabriel Pascal e Le miniere di Re Salmone di Andrew Marton e Compton Bennett. Al suo fianco un’assidua del genere come l’attrice Rhonda Fleming, oltre a Chill Wills che i più esperti ricorderanno per aver dato la voce alla commedia cult Francis, il mulo parlante. Fra gli attori si annoverano anche Steve Rowland, il figlio del regista, James Gregory, Arch Johnson, Lane Bradford, George Belle, Rayford Barnes, William Fawcett, Bob Burns, Bud Osborne, Jack Torneck e May McAvoy.

L’arma della gloria, la trama del film

La trama de L’arma della gloria ci porta indietro fino al 1886, anno in cui un bandito conosciuto come Tom Early sceglierà di tornare nel Wyoming per mettere su radici. Scoprirà tuttavia che la moglie che ha lasciato nella fattoria di famiglia è morta poco tempo prima e che il figlio Tom Early Jr è cresciuto grazie al duro lavoro, decidendo anche di mantenersi a distanza da ogni tipo di armi. Nei giorni successivi, Tom assiste all’umiliazione di Jo, l’impiegato di una bottega locale che verrà sottomesso dal titolare Sam. Di lì a poco Grimsell comunica al predicatore del posto che ha intenzione di attraversare le terre della cittadina con 20 mila capi del suo bestiame, nonostante i tentativi del religioso di dissuaderlo. Uno dei due pistoleri che accompagnano Grimsell riconoscerà Tom, che lo ucciderà all’istante. L’uomo sceglierà inoltre di dare un lavoro nella sua fattoria a Jo. Grimsell tuttavia non si ferma: non intende annullare il suo piano e vuole ottenere ciò che desidera grazie all’aiuto di trenta pistoleri che lavorano al suo servizio. Dopo aver abbandonato l’idea di rivolgersi alla legge, il predicatore formerà una squadra per affrontare Grimsell, fallendo miseramente. A farne le spese saranno tutti i contadini che abitano nel posto, che verranno decimati grazie alla razzia dei banditi. Sarà allora Tom Early a rimettere di nuovo mano alla sua pistola per scacciare il nemico.

