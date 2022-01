L’arma della gloria/ Su Rete 4 il film con Stewart Granger

L’arma della gloria, film di Rete 4 con Rhonda Fleming

L’arma della gloria va in onda a partire dalle ore 14,10 di oggi, 30 gennaio 2022, su Rete 4. Protagonista del nostro film, nel ruolo di Tom Early, l’attore Stewart Granger, eclettico interprete di diversi generi e film di grande successo come ‘Il prigioniero di Zenda’ al fianco della bella Deborah Kerr.

Assieme alla Granger troveremo una delle regine del fenomeno pin-up, Rhonda Fleming, la rossa attrice chiamata nello star system ‘Queen of Technicolor’.

L’arma della gloria, la trama: il ritorno di Tom

Leggiamo la trama de L’arma della gloria. Wainscott è proprietario di un emporio nel Wyoming nel quale da poco è tornato Tom Early, che in questa città viveva anni prima con la moglie e il figlio. Wainscott è adirato con Early che crede stia flirtando con Joe, la sua commessa, fatto che non avviene, una incomprensione che genera tensione tra i due uomini.

Si sa, nel vecchio West la polvere esplode, così gli animi. L’uomo comunque torna al suo ranch, dove trova il figlio Tom Jr. che non accetta che il padre lo abbia lasciato solo con la madre anni prima, madre che è morta e Early le rende omaggio pur con il parere contrario del figlio.

Arriva anche la bella Joe che diviene subito centro d’attenzioni per Tom Jr., non ricambiato, quindi si genera nel ranch Early una tensione tra i ruoli e i protagonisti sulla quale grava il pericolo in città dovuto all’imminente attacco dei cowboy di un losco allevatore locale che vuole dominare, contro il parere di persone per bene, la città nel nome del loro padrone.

