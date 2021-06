L’arma della gloria/ Su Rete 4 il film western con Chill Wills (oggi, 22 giugno)

L’arma della gloria sarà trasmesso su Rete 4 a partiredalle 16.40 di oggi, martedì 22 giugno. Si tratta di un film western del 1957 del regista Roy Rowland basato sul romanzo del 1955 Man of the West di Philip Yordan e vede nel cast con il ruolo di protagonisti con Stewart Granger, Rhonda Fleming e Chill Wills. Il prodotto è adatto soprattutto a un pubblico maturo, quello che gravita attorno alla rete parzialmente femminile di Mediaset. Costruito in maniera impeccabile è uno di quei film che rispecchia il modo di fare cinema di un tempo che puntava tantissimo sulla sceneggiatura e non puntava su molti artifizi strutturali dal punto di vista della regia. Se siete appassionati del genere non è da perdere, ma i più giovani si potrebbero annoiare.

Seduzione Letale/ Su Rai 2 il film con Dina Meyer (oggi, 22 giugno 2021)

L’arma della gloria, trama del film

La pellicola L’arma della gloria racconta la storia di Tom Early, al ritorno nella sua città natale nello stato americano del Wyoming, dove una volta viveva insieme alla moglie e al figlio. Una volta messo piede di nuovo nel vecchio ranch di famiglia, Early trova la della moglie e incontra dopo diversi anni suo figlio, Tom Junior, un diciassettenne immaturo e rancoroso nei confronti del padre, accusato di aver abbandonato la famiglia. Le cose tra Tom Early e suo figlio non procedono bene e iniziano inoltre a spargersi dicerie sul loro conto, che mettono tutto il paese contro la famiglia Early.

La Furia dei Titani/ Streaming del film su Italia 1 tra mito e dubbi (oggi 21 giugno)

I contadini del posto decidono però di rivolgersi a Early nel momento in cui alcuni uomini armati assoldati dallo spietato allevatore Grimsell tendono un’imboscata ad uno sprovveduto coltivatore della zona. Toccherà dunque a Tom e Tom Junior seppellire l’ascia di guerra e allearsi per riportare finalmente il sereno nella loro piccola e tranquilla cittadina di provincia.

LEGGI ANCHE:

Tutti i sospetti su mia madre/ Su Rai 2 il film con Jennifer Taylor (oggi, 21 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA