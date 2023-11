Larocca (Pro Vita): “Indi Gregory? È la Legge del più forte”/ “Così sopprimono i più deboli”

Claudio Larocca, presidente regionale della Federazione del Movimento per la vita e vicepresidente del Movimento per la vita italiano, in Piemonte ha ottenuto risultati importanti come l’apertura presso l’Ospedale Sant’Anna di Torino di una stanza per offrire supporto alle donne in gravidanza difficile o indesiderata. Sulle pagine de La Verità, il volto dei pro-life in Italia parla del caso di Indi Gregory, la bimba di otto mesi alla quale sono state staccate le spine nel Regno Unito. Per l’esperto “si tratta dell’espressione più evidente e grave di una decadenza culturale e di una profonda corruzione dello sguardo sull’uomo che smette di essere riconosciuto come soggetto di cura e titolare di una dignità sempre piena, ma l’oggetto di una visione efficientista che scarta tutto ciò che produce solo costi, in una società che non ha più tempo e voglia di rivolgere le proprie attenzioni al più fragile e bisognoso“.

Secondo LaRocca “è la legge del più forte che mette in atto una spietata selezione, mascherandola da pietà, che scarta e sopprime il più debole. Diventa poco credibile in questo contesto ogni appello alla pace e al rispetto del prossimo”. A chi dice che sia meglio un’esistenza breve ma felice piuttosto che una lunga ma sofferente, lui risponde: “Se non si è capaci di riconoscere sempre piena dignità a ogni essere umano, in ogni condizione di vita, si accetta di fatto che il valore della vita sia condizionato al “quanto” e al “come” e non più sempre ontologicamente legato al “chi”. Dobbiamo quindi accettare che uccidere l’innocente in certi casi sia persino giusto e che qualcuno possa decidere i parametri di applicazione di questo concetto di “giustizia”. Dunque dobbiamo anche accettare che qualcuno un giorno possa decidere che la nostra vita non sia più degna per qualche motivo prestabilito e che quindi sia giusto ucciderci“.

LaRocca: “Molte donne costrette ad abortire”

I Centri di Aiuto alla Vita, che Claudio LaRocca in quanto presidente regionale della Federazione del Movimento per la vita e vicepresidente del Movimento per la vita italiano gestisce, “assistono ogni anno circa 2.000 donne (solo in Piemonte, ndr), di cui oltre la metà dalla gravidanza. Principalmente l’aiuto offerto è economico e in natura, ma viene offerta pure una vicinanza umana che spesso nella solitudine è quella più importante, anche in un’ottica di promozione della persona. Ogni anno, grazie a questo aiuto, contiamo circa 500 nascite. In poche parole i Cav – grazie ai quali, in Italia, dal 1975 ad oggi sono nati oltre 260.000 bambini – suppliscono a una carenza di servizio generale e danno una risposta concreta fondamentale a tanti casi di povertà” spiega a La Verità.

Proprio parlando di gravidanze, LaRocca afferma che “capita spesso di incontrare donne che si sentono costrette ad abortire a causa dei vari condizionamenti che subiscono da più parti in modo più o meno diretto. Ricordo ad esempio diverse ragazze cacciate di casa dai loro genitori perché non volevano abortire. Una in particolare ha fatto di tutto per difendersi da questo ricatto, è stata forte e coraggiosa e ora può abbracciare il suo bambino, ma quante donne non riescono a trovare questa forza e vengono costrette a rinunciare forzatamente alla loro maternità e al loro figlio? Perché i movimenti femministi non guardano anche a queste donne capendo che in tutto questo non c’è alcuna espressione di libertà, ma solo una disumana violenza?”.











