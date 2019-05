LARRY CAMPBELL & TERESA WILLIAMS/ In concerto alla Fondazione Feltrinelli, Milano

Quando ti arriva una chiamata da Bob Dylan per suonare nella sua band, come chitarrista e polistrumentista, la tua vita non è più quella di prima. Non solo: quando all’apice di questa carriera, nel mezzo del never ending tour, decidi di lasciare Bob Dylan per cominciare un nuovo progetto, tutto cambia di nuovo.

Una parabola incredibile quella di Larry Campbell che torna a Milano in concerto insieme alla cantante e chitarrista, compagna di musica e vita, Teresa Williams.

In vista della seconda edizione di Voices & Borders, il Festival Multiculturale di danza, musica e immagini che Fondazione Feltrinelli propone a conclusione della propria stagione di iniziative dal 3 al 6 luglio, mercoledì 5 giugno 2019 alle 21.00, arriva in viale Pasubio il duo Larry Campbell & Teresa Williams.

Nel 2004, dopo essere uscito dalla band di uno dei più grandi cantautori della storia della musica, Campbell forma un sodalizio musicale con Levon Helm, membro storico di The Band e produttore di Keith Richards, Paul Simon, Cyndi Lauper, Sheryl Crow, Little Feat, The Black Crows, Rosanne Cash, Phil Lesh, Jorma Kaukonen, Willie Nelson, KD Lang, David Bromberg, Patti Scialfa.

Genio della chitarra, suonatore di violino, cetra, pedal steel, lap steel, mandolino e banjo, nel 2012, dopo la scomparsa del suo mentore Levon Helm, intraprende un nuovo progetto musicale – e di vita – con sua moglie Teresa Williams.

Nel 2015 arriva l’esordio discografico col disco omonimo Larry Campbell & Teresa Williams, che viene accolto dalla critica con clamore: la celebre rivista Mojo li definisce “The First Couple of Americana”. A quell’esordio seguono tour e date promozionali fino all’uscita del nuovo disco Contraband Love (Red House Records/IRD). Un evento unico e straordinario per quella che è definita “la coppia migliore della musica americana”, mercoledì 5 giugno alle ore 21 presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano.

Biglietto intero: 15 euro + pv | Biglietto ridotto: 10 euro + pv |per possessori Carta Più/Multipiù Feltrinelli, over 65 anni, under 25 anni.

Ingresso gratuito under 12 anni

I biglietti saranno disponibili il giorno del concerto a partire dalle ore 18:00 presso la sede di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5.



