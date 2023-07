Larry Nassar, ex medico della nazionale di ginnastica Usa, è stato accoltellato in carcere, dove è rinchiuso per gli abusi sessuali perpetrati ai danni di oltre 500 atlete della federazione americana. L’uomo, rinchiuso nella prigione federale di Coleman, in Florida, è stato colpito da una decina di coltellate, due al collo, due alla schiena e le altre sul petto. Delle 500 atlete delle quali Nassar ha abusato, circa 150 che lo avevano denunciato pubblicamente. Oltre alla condanna per abusi, è in carcere per il possesso di materiale pedo-pornografico. Come spiega il Corriere della Sera, non sarebbe in pericolo di vita.

Nassar avrebbe abusato di centinaia di ragazze, spesso coperto da allenatori e collaboratori. Tra le ragazze delle quali l’ex medico ha abusato Per vent’anni,avrebbe abusato di centinaia di ragazze, spesso coperto da allenatori e collaboratori. Tra le ragazze delle quali l’ex medico ha abusato c’è anche Simon Biles , considerata la ginnasta più forte di sempre. Come riporta il Corriere della Sera, l’aggressione a Nassar sarebbe arrivata al culmine di una lite con un altro detenuto. L’ex medico, dopo essere stato aggredito, è stato trasferito in pronto soccorso, dove il personale medico è riuscito a stabilizzarlo. L’uomo era già stato aggredito nel 2018.

Gli abusi ai danni delle atlete

Larry Nassar è stato arrestato nel 2016 e condannato per aver abusato sessualmente di oltre 500 atlete, tra cui diverse olimpioniche, un nome su tutte. Tra queste c’è la pluricampionessa olimpica Simone Biles, che ha vinto 4 medaglie d’oro a Rio de Janeiro. È inoltre l’unica nella storia ad aver vinto 5 edizioni dei mondiali. Le ginnaste chiesero un risarcimento miliardario al governo americano perché l’Fbi non portò avanti le indagini in maniera appropriata pur essendo venuto a conoscenza nel 2015 delle accuse rivolte a Nassar. Terza guerra mondiale, attacchi in Ucraina durante vertice Nato/ Soldati Polonia al confine con Bielorussia Il medico è stato arrestato dalla polizia del Michigan nel 2016. Lo stato de Michigan accettò invece di pagare 500 milioni di dollari a più di 300 ragazze molestate da Nassar. La sentenza del giudice Rosemarie Aquilina parla di Nassar come di un mostro per gli abusi ai danni delle giovanissime atleta compiuti durante il suo incarico con la nazionale Usa dal 1996 al 2017. La sentenza fu di 176 anni complessivi.

