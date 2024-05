lary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati?/ Indiscrezioni clamorose su crisi: “Non si vedono da un mese”

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati? Indiscrezioni clamorose: “Non si vedono…”

È già finita tra Ilary Blasi e Bastian Muller? Sembrerebbe proprio di si ma il condizione è d’obbligo trattandosi di semplici rumor basati su flebili indizi social che, se veri, confermerebbero la crisi di coppia. I due stanno insieme da quasi un anno ed hanno ufficializzato la loro storia d’amore dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti di Ilary Blasi, separazione che è stata tutt’altro che indolore e pacifica. In queste ore, infatti, è arrivata una segnalazione alla sempre informata esperta di gossip Deianira Marzano secondo la quale la conduttrice e l’imprenditore non starebbe più insieme.

“La Blasi e il compagno si sono lasciati? Non si vedono da un mese insieme” si legge nella segnalazione riportata a Deianira Marzano. In molti hanno notato come Ilary Blasi e Bastian Muller non stanno più insieme sui social, nel senso che non pubblicano scatti e storie che li ritraggono insieme da tempo. Lo scorso mese la Blasi ha festeggiato il suo compleanno in Turchia, in compagnia di Muller e dei suoi figli e proprio Bastian le ha scritto una meravigliosa dedica d’amore: “Buon compleanno amore mio. Vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole”. Da allora però sui social vige il massimo silenzio e la coppia, molto attiva, da più di un mese non appare più. Che sia un segno della crisi?

Crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller? Lei è pronta per il ritorno in tv e non solo

In attesa di capire con maggior esattezza se Ilary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati o meno, magari partendo da indizi ben più solidi dei post su Instagram, questo per la conduttrice è un ottimo periodo dal punto di vista professionale. Lontana dalla conduzione televisiva da più di un anno e dopo aver visto affidato il timone della ‘sua’ Isola dei famosi 2024 a Vladimir Luxuria, adesso è pronta a tornare. È già stato annunciato ufficialmente, infatti, che Ilary Blasi condurrò Battiti Live e si mormora che sia lizza come conduttrice de La Talpa.

E non è tutto perché è notizia di poche ore fa che il suo docu-film Netflix dal titolo Unica incentrato sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti ed il tradimento con Noemi Bocchi ha totalizzato nel periodo di tempo tra luglio e dicembre 2023 ben 8 milioni di visite e 5.9 milioni di visualizzazioni, posizionandosi al 551° posto nella classifica complessiva e battendo persino il film di Ferzan Ozpetek Nuovo Olimpo (5.2 milioni di ore viste e 2.8 milioni di visualizzazioni). Insomma ottimo traguardo per Ilary Blasi











