Lascia 4 figli piccoli a casa per un festino di droga/ Mamma 36enne denunciata

Una mamma è stata denunciata per abbandono di minori dopo che ha lasciato i suoi 4 figli piccoli a casa per un weekend in cui si è data alla pazza gioia. L’episodio è riportato in queste ultime ore da numerose testate online, e narra le vicende di una 36enne di Lecco, un’operatrice sanitaria italiana, con un lavoro regolare e qualche piccolo precedente alle spalle. La storia dell’abbandono era rimasta segreta fino a che la stessa madre non è stata ricoverata in ospedale per abuso di sostanze. A quel punto la Questura lecchese ha scoperto la verità facendo scattare la denuncia. La giovane mamma single, in base a quanto riferisce l’edizione Milano del Corriere della Sera, si sarebbe allontanata per qualche giorno dopo aver preso in affitto un appartamento in cui organizzare un festino. Non è ancora chiaro quanti giorni sia stata via la donna, fatto sta che la scorsa domenica la 36enne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo essersi sentita male.

4 FIGLI A CASA DA SOLI PER UN FESTINO, MADRE DENUNCIATA: LE PAROLE DELLA FIGLIA PIU’ GRANDE

Ai medici ha raccontato di aver bevuto e di aver assunto cocaina, per poi ricordarsi di avere quattro figli, uno di cinque, uno di sette e gli altri due di dieci e 14. A quel punto ha chiamato un amico chiedendo di poterli accudire per lei, cosa che lo stesso ha fortunatamente e immediatamente fatto, al punto che quando le forze dell’ordine sono arrivate nella casa della ragazza, hanno trovato il conoscente con i quattro bambini. «Sono arrivato da poco – le parole dell’amico alle forze dell’ordine – erano da soli in casa. Mi ha telefonato una conoscente e mi ha pregato di venire qui». Così invece la figlia più grande, la 14enne: «La mamma manca da giorni, ho provveduto io ai miei fratellini. Mi sono occupata di loro. Stiamo tutti bene». Parole di una ragazzina che forse non è la prima volta che viene lasciata assieme ai suoi fratellini, costretta probabilmente a crescere troppo in fretta. La polizia ha rintracciato la nonna materna, affidandole i 4 nipotini, mentre nei confronti della madre 36enne è venuta meno la potestà genitoriale, in attesa che l’iter giudiziario faccia il suo corso.



