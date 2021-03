Lascia figlia di 20 mesi sola per 6 giorni/ Bimba morta di stenti, madre arrestata

Ha del surreale la vicenda che giunge dal Regno Unito e che vede, purtroppo, per protagonista una bimba morta di stenti a soli 20 mesi di vita, dopo essere stata lasciata sola a casa dalla madre per ben 6 giorni. Un accadimento di estrema gravità, risalente a dicembre 2019 e che è venuto alla luce soltanto nelle scorse ore, dopo che è stata provata la colpevolezza della donna, con la confessione della stessa giunta a distanza di un anno da un dramma tanto indescrivibile quanto difficile anche soltanto da concepire.

SCENARIO VACCINI/ "Europa sconfitta, Draghi può ancora salvare il 2021 dell'Italia"

Come dicevamo, si parla di un episodio di cronaca di oltre un anno fa. Più precisamente, era il 5 dicembre 2019 quando Verphy Kudi, mamma della bambina, decise di partire in viaggio per festeggiare il suo diciottesimo compleanno, abbandonando letteralmente al proprio destino sua figlia, poco più grande di un anno e mezzo. La donna fece ritorno al proprio domicilio di Brighton esattamente sei giorni più tardi, l’11 dicembre, e allertò immediatamente i soccorsi perché la piccola, di nome Asiah, “non si svegliava più”.

USA vs CINA/ Dal 5G al 6G: una guerra di intelligence per il controllo del mondo

BIMBA MORTA DI STENTI, MADRE IN MANETTE

L’équipe sanitaria intervenuta sul posto ha cercato di fare di tutto per salvarle la vita, ma sin dal proprio arrivo ha compreso che non c’era più nulla da fare e il trasferimento al Royal Alexandra Children’s Hospital è stato effettuato più per prassi che per reali speranze di rianimare la piccola. L’autopsia successivamente condotta sul corpicino di Asiah ha poi confermato che la bimba è morta di stenti, in quanto non si alimentava per l’appunto da sei giorni, era totalmente disidratata e aveva anche contratto il virus dell’influenza. A incastrare la madre, Verphy Kudi, sono state le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso installate all’esterno della sua abitazione. Si è poi chiarito che, nel corso del suo viaggio, la ragazza, oggi diciannovenne, ha preso parte ad alcune feste a Londra, Coventry e Solihull, il tutto mentre sua figlia piangeva e moriva in sua assenza. Il padre? Di lui non si sa nulla, non se ne conosce nemmeno l’identità. La giovane sarà condannata per omicidio colposo e la sentenza è in programma il prossimo 28 maggio.

LEGGI ANCHE:

SCENARIO/ "Vaccini, Draghi, Biden: comincia la battaglia per il controllo dell'Ue"

© RIPRODUZIONE RISERVATA