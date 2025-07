La Juventus potrebbe perdere il proprio difensore, finito nei radar di un club della massima serie. Pronta l’offerta

Il mercato estivo è entrato nel vivo e tra le squadre più attive c’è il Genoa, intenzionato a rinforzare la propria difesa in vista della stagione 2025/26. Tra i profili sondati dal club ligure spunta il nome del difensore di proprietà della Juventus. Il calciatore è finito nel radar del Grifone, che valuta seriamente un affondo per assicurarselo.

Per ora si tratta solo di interessamento, ma nei prossimi giorni i contatti potrebbero intensificarsi. A Torino sanno di avere tra le mani un giocatore interessante, ma il rischio è che, senza spazio adeguato, il talento possa rimanere inespresso.

Un talento in cerca di spazio

Classe 2003, Facundo González è considerato uno dei difensori più promettenti del panorama sudamericano. Cresciuto tra le giovanili dell’Espanyol e del Valencia, è approdato alla Juventus nell’estate del 2023 con grandi aspettative. Dopo l’arrivo a Torino, il club bianconero ha deciso di mandarlo subito in prestito per garantirgli spazio e minuti nelle gambe. Nella stagione 2023/24 ha vestito la maglia della Sampdoria in Serie B, dove ha disputato un’annata convincente con 30 presenze, 2 gol e un assist.

Nella stagione successiva, è stato girato al Feyenoord, in Eredivisie, dove però ha trovato meno spazio: appena 10 apparizioni complessive tra campionato e coppe. Il club olandese, che aveva a disposizione un’opzione per il riscatto fissata a 6 milioni di euro, ha scelto di non esercitarla, rimandando il difensore a Torino.

Ora González è nuovamente sotto la lente della dirigenza juventina. Il contratto con i bianconeri scade nel giugno 2026 e la società sta riflettendo sul da farsi. L’ipotesi di una sua permanenza nella rosa di Igor Tudor non è da escludere, ma tutto dipenderà dalle valutazioni che verranno fatte in ritiro e dalle strategie di mercato in entrata e in uscita.

Il giocatore è ancora considerato un prospetto interessante, ma per crescere ulteriormente ha bisogno di continuità e fiducia. In quest’ottica, un nuovo prestito, magari in una squadra di Serie A, potrebbe rappresentare la soluzione migliore sia per lui che per la Juventus.

Ed è qui che entra in gioco il Genoa. Il club rossoblù, che nella passata stagione ha dimostrato solidità e ambizione, cerca rinforzi per il reparto arretrato e González rappresenta un’opportunità ghiotta: giovane, fisicamente imponente (193 cm), dotato di buon piede sinistro e con margini di crescita ancora molto ampi.

L’idea della dirigenza ligure è quella di ottenere il giocatore in prestito, con o senza diritto di riscatto. Una formula che permetterebbe al Genoa di rinforzarsi a costi contenuti, offrendo al contempo al difensore uno spazio importante in una piazza esigente ma formativa.