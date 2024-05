LASCIALI PARLARE, RAI 3/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay

Lasciali parlare, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Le curiosità della commedia drammatica Lasciali parlare, in onda oggi, venerdì 10 maggio 2024, su Rai 3 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming video su RaiPlay. Il film è stato girato inizialmente a New York nell’agosto 2019, e in seguito le riprese si sono trasferite sul transatlantico Queen Mary II. Il film Lasciali parlare ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica, tanto che l’esperto Giorgio Viaro di Best Movie lo ha classificato al 6° posto come miglior film di quella stagione cinematografica. Vi sono diverse curiosità legate a questo progetto, in particolare le riprese si sono svolte quasi in tempo reale rispetto alla durata della crociera: questo ha permesso di ottenere un risultato finale particolarmente autentico e realistico, riproducendo sul grande schermo le condizioni vere del transatlantico. Per Soderbergh questo è stato un vero e proprio esperimento, non solo per la particolare modalità con cui sono state svolte le riprese, ma anche perché ha ricoperto contemporaneamente il ruolo di regista, montatore e direttore della fotografia, usando diversi pseudonimi.

Lasciali parlare, diretto da Steven Soderbergh e in onda su Rai 3

La commedia drammatica del 2020 dal titolo Lasciali parlare è diretta dal noto regista Steven Soderbergh, che nel corso della sua carriera ha curato più di 30 progetti cinematografici e candidato per ben 2 volte all’Oscar al miglior regista per Erin Brockovich e Traffic. Le musiche hanno invece la firma del celebre compositore statunitense Thomas Newman, candidato per 15 volte agli Oscar e altre 3 ai Golden Globe, e che aveva già lavorato in passato con Soderbergh in film come Erin Brockovich – Forte come la verità, Intrigo a Berlino, Effetti collaterali e High Flying Bird.

La protagonista è interpretata dalla stella di Hollywood Meryl Streep, considerata una delle migliori attrici cinematografiche e detentrice del record di nomination agli Oscar, con ben 21 candidature. Nel cast del film Lasciali parlare anche: Candice Bergen, Dianne Wiest, Gemma Chan e Lucas Hedges.

La trama del film Lasciali parlare: un viaggio in nave tra ricordi, litigi e riconciliazioni

Lasciali Parlare racconta la storia di una famosa scrittrice, Alice Hughes (Meryl Streep), che dopo avere vinto il Premio Pulitzer viene invitata nel Regno Unito per ritirare un altro importante riconoscimento letterario.

La donna però ha paura di volare, così decide di intraprendere il viaggio a bordo del transatlantico Queen Elizabeth II in compagnia delle sue due migliori amiche, Roberta e Susan (Candice Bergen e Dianne Wiest) e di suo nipote Tyler (Lucas Hedges).

Nel frattempo Karen (Gemma Chan), la nuova agente della scrittrice, decide di intrufolarsi a bordo della nave per riuscire ad avvicinare la sua cliente e scoprire qualche informazione legata al suo nuovo lavoro.

Per riuscire nel suo obbiettivo, la ragazza decide di avvicinare Tyler, che rimane molto colpito da Karen, dimenticandosi completamente della zia e delle sue amiche. Il viaggio prosegue tra imprevisti, risentimenti e ricordi, infatti Roberta è profondamente arrabbiata con Alice perché crede che abbia usato alcune sue vicende personali per scrivere il libro, mentre la scrittrice nega qualunque corrispondenza e Susan tenta di fare riconciliare le due amiche.

