Lasciarsi un giorno a Roma è un film che è uscito ormai quattro anni fa nelle sale cinematografiche italiane. La regia è affidata a Edoardo Leo mentre la sceneggiatura è sempre sua insieme a Marco Bonini, Lisa Riccardi e Damiano Bruè. È categorizzata come commedia sentimentale anche se il finale che il pubblico ha avuto modo di vedere ha lasciato con l’amaro in bocca e delle riflessioni nella testa. Nel cast, oltre a Edoardo Leo, figurano anche nomi di tutto rispetto come Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Le onde del passato anticipazioni, Anna farà i conti con il passato: ha ucciso lei Zan?/ Anna Valle glissa

Ma di cosa parla il film Lasciarsi un giorno a Roma? Si prendono in esame due coppie: da una parte Tommaso (scrittore) e Zoe (lavora nel campo dei videogiochi) e dall’altra Elena (sindaca di Roma) e Umberto (vicepreside di liceo). Sono ovviamente due coppie in profonda crisi perché non riescono a comunicare. Un virus che colpisce tantissime coppie quando si adagiano sugli allori, non impreziosiscono più il loro tempo, e si lasciano andare alla routine, facendosi fagocitare dalla vita frenetica di tutti i giorni. Cosa mai potrà andare storto?

Raul Gardini, chi è e come è morto/ La storia dell'imprenditore, Tangentopoli e il suicidio a Milano

Lasciarsi un giorno a Roma: come finisce il film diretto da Edoardo Leo

Gli equilibri all’interno della coppia composta da Stefano Fresi e Claudia Gerini iniziano a scricchiolare quando lui decide di non essere più un co-protagonista, ma una comparsa, finendo per essere schiacciato dall’ambizione della moglie. Il personaggio interpretato da Edoardo Leo, invece, è invisibile di suo perché fa lo scrittore sotto pseudonimo rispondendo alla posta del cuore e la sua compagna interpretata da Marta Nieto è energica e ambiziosa. Come finisce Lasciarsi un giorno a Roma? La prima coppia rimane tale: la donna si accorge che non potrebbe fare a meno dell’uomo che ha al suo fianco e iniziando a dialogare, a specificare cosa c’è che non va, diventeranno più forti e uniti che mai.

Rocco Schiavone 6 anticipazioni, "Farà venire i brividi": parla Marco Giallini/ Vicequestore in difficoltà

Discorso diverso per l’altra coppia che invece è quella che dà un tono dolceamaro al finale ‘appeso’ della pellicola: i due appaiono belli, forse ancora più innamorati di prima. Lei cerca di convincerlo a trasferirsi a Londra con lei, dove avrà una promozione molto importante in ambito professionale, mentre lui le chiede di rimanere con lui. Dopo un lungo e appassionato bacio il personaggio interpretato da Marta Nieto gli dice che la vita senza di lui non avrebbe senso. Ed è qui che Edoardo Leo – al cinema con Follemente – dice la frase che ha sconvolto gli spettatori: “Tu non vuoi stare con me, ma hai paura di stare senza di me”. Insomma, bisognerebbe stare con una persona perché lo si vuole veramente e non perché si prova paura al solo pensiero di rimanere da soli.