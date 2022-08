Lasciati Andare/ Su Rai 1 il film con Toni Servillo

Lasciati Andare, film di Rai 1 diretto da Francesco Amato

Lasciati Andare andrà in onda oggi, giovedì 11 agosto, a partire dalle 23.45 su Rai 1. Il film è una commistione tra thriller e commedia diretto da Francesco Amato e prodotto interamente in Italia nel 2017 da Cattleya e Rai Cinema. La sceneggiatura è dello stesso Amato in collaborazione con Francesco Bruni e Davide Lantieri, mentre la fotografia è stata curata da Vladan Radovic e le musiche composte da Andrea Farri. La pellicola Lasciati andare è stata distribuita da 01 Distribution.

A reggere la struttura narrativa di Lasciati andare è un cast d’eccezione: Toni Servillo (Gomorra, Il divo, La grande bellezza), Carla Signoris (Le leggi del desiderio), Luca Marinelli (Lo Chiamavano Jeeg Robot, Fabrizio de André – Principe Libero), Giacomo Poretti (del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo), Pietro Sermonti (Boris – Il Film, Smetto Quando Voglio) sono solo alcuni dei nomi che compongono questo elenco.

Lasciati Andare, la trama del film

Leggiamo la trama di Lasciati Andare. Elia Venezia (Toni Servillo) è uno psicanalista di origini semite dai modi burberi che tiene tutti a debita distanza, senza fare eccezione nemmeno per l’ex moglie Giovanna (Carla Signoris), con cui condivide il pianerottolo di un palazzo nel Ghetto di Roma. A causa di alcuni problemi di salute, Elia deve seguire una dieta e iniziare a praticare dello sport e proprio per questo motivo si affida alla personal trainer Claudia (Veronica Echegui), una ragazza stramba e molto eccentrica che aiuterà il protagonista non solo a rimettersi in forma, ma a riprendere entusiasmo nel suo lavoro. Ciononostante, Elia soffre quando vede l’ex Giovanna con un altro uomo e per farla ingelosire finge una frequentazione con la stessa Claudia, madre di una bambina e spesso in compagnia di uomini problematici, come l’attuale ragazzo Ettore (Luca Marinelli), un banale ladro che si trova attualmente in prigione e non ricorda dove ha nascosto l’ultimo bottino.

In questo Claudia verrà aiutata da Elia e dall’uso dell’ipnosi, grazie alla quale il ladruncolo rivela il luogo del nascondiglio. Claudia usa l’informazione per impossessarsi della refurtiva ed Ettore per tutta risposta sequestra Elia e la insegue. Tuttavia la ragazza riesce a scamparla ed Elia, che è pur sempre un brillante analista, riesce a convincere Ettore a tornare in prigione. La ragazza ha adesso il denaro necessario per ricongiungersi con il padre di sua figlia e provare a formare finalmente una famiglia, ma prima di farlo ringrazia e saluta Elia, spiegandogli il perché delle sue azioni. Ora il protagonista è come rinato, ha ritrovato la passione verso quello che fa e soprattutto la passione che credeva perduta nei confronti di Giovanna che, rimanendone sorpresa e compiaciuta, asseconda i suoi exploit.

