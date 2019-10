Lasciati andare/ Video, su Rai 3 il film con Toni Servillo (oggi, 11 ottobre 2019)

Il film Lasciati andare va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola italiana che è stata prodotta e realizzata nel 2017 dalla Cattleya in collaborazione con Rai cinema con regia affidata a Francesco Amato il quale si occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Francesco Bruni e Davide Lantieri. Nel cast di questo film sono presenti numerosi attori di grande successo come nel caso di Toni Servillo, Carla Signoris Veronica Echegui, Luca Marinelli, Giacomo Poretti, Carlo De Ruggieri e Pietro Sermonti.

Lasciati andare, la trama del film

Elia è uno psicanalista che nel corso degli anni ha visto peggiorare enormemente il proprio carattere diventando una persona molto burbera che poco sopporta la presenza di altre persone anche probabilmente in ragione delle difficoltà nel gestire il proprio rapporto matrimoniale con la moglie Giovanna da cui è praticamente separato da diversi anni. Un carattere che ha delle ripercussioni piuttosto evidenti anche e soprattutto nell’ambito lavorativo dimostrandosi spesso e volentieri poco incline nel dare i necessari consigli ai propri clienti. Un giorno il proprio medico curante fa presente allo psicanalista come sia necessario portare avanti una dieta ferrea per ritrovare quella forma fisica ormai perduta che peraltro mette a dura prova la propria salute. L’uomo a questo punto inizia a seguire una ferrea ditta e soprattutto si è affidata ad una personal trainer di nome Claudia alle prese con numerose problematiche tra cui una vita sentimentale a dir poco complicata. La donna infatti ha avuto una bambina da un uomo con cui si è lasciata senza nemmeno provare a mettere su una famiglia e che ora porta avanti una relazione abbastanza complicata con una sorta di ex ladro che sta cercando di ricordarsi dove ha nascosto il ricavato del suo ultimo colpo. Elia Intanto grazie al supporto di questa donna riesci a ritrovare effettivamente la forma fisica e soprattutto la voglia di rimettersi in discussione sia per quanto riguarda la sua vita professionale che per quanto concerne quella sentimentale. Sfruttando l’amicizia della personal trainer cercare di far ingelosire la propria ex moglie e al tempo stesso aiuta la donna per quanto riguarda la gestione del difficile rapporto con il suo attuale compagno. La personal trainer avendo maturato ormai la convinzione che non ci possa essere effettivamente un futuro con l’attuale uomo decide di sfruttare le competenze dello psicanalista ed in particolar modo la capacità di effettuare la ipnosi per entrare in possesso delle informazioni necessarie per ritrovare il bottino dell’ultima rapina. La donna riesce nel proprio intento così entra in possesso dei soldi necessari per poter lasciare una città e andare in cerca del padre della sua figlia in maniera tale da gettare le basi per una famiglia vera e propria mentre lo psicanalista dopo aver fatto capire a quello che era l’attuale compagno della donna su come comportarsi per una vita ottimale, riesce effettivamente a riavvicinarsi alla sua ex moglie.

Il trailer di Lasciati andare





© RIPRODUZIONE RISERVATA