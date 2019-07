Lasse Matberg e Sara Di Vaira fidanzati?/ Video: “dopo un mese che non ci vedevamo..”

Lasse Matberg e Sara Di Vaira si sono fidanzati dopo aver vinto Ballando con le stelle 2019? Il vichingo della Marina Norvegese e l’insegnante di ballo hanno incantato il pubblico di Raiuno non solo per la bravura che hanno dimostrato nelle varie performance, ma anche per il feeling che hanno. Puntata dopo puntata, i telespettatori hanno notato sguardi e sorrisi complici al punto che, in tanti hanno pensato che tra un ballo e l’altro fosse nato l’amore. I due, tuttavia, pur essendo stati sorpresi insieme a Roma hanno sempre dichiarato di essere semplicemente amici. “Lui non è fidanzato, io neanche, ma non può nascere nulla. Mi ha conquistato, ma non in quel senso. Non sono mai stata così luminosa e energica come che in questa edizione“, aveva spiegato Sara a Storie Italiane. Sarà ancora così o è cambiato qualcosa?

Lasse Matberg e Sara Di Vaira fidanzati? I due si rivedono dopo un mese e…

Dopo un mese di lontananza, Lasse Matberg e Sara Di Vaira si sono rivisti. La pagina Instagram di Ballando con le stelle 2019 ha infatti pubblicato un video in cui Lasse e Sara si mostrano sorridenti e complici a Rimini in occasione dei campionati di ballo 2019. Nel video, il vincitore di Ballando ringrazia tutte le persone che, ancora oggi, continuano a dimostrargli affetto e sostegno. Nel rivederli insieme, anche gli utenti di Instagram si sono augurati che tra i due nasca qualcosa. “Facciamo una petizione, li vogliamo insieme”, “qualcosa mi dice che diventeranno una coppia, se già non lo sono in segreto”, “Ma come ti guarda lui Sara e come ti guardi Lasse! Bellissimi!”, scrivono i fan.







