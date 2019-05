Lasse Matberg e Sara Di Vaira/ Video: qual è il segreto del loro successo? (Ballando)

Ottime performance, quelle di Lasse Matberg e Sara Di Vaira, nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2019. Il ‘vichingo dei social’ ha infatti conquistato tutto il pubblico di Rai 1 con una prova extra, che gli è valsa la standing ovation in sala. A stupire, soprattutto la sua mossa tecnica realizzata in tema polinesiano, una performance da 20 punti che ha spinto quattro membri della giuria ad alzare, in segno di approvazione, le loro palette da 10. Ma è nel charleston sulle note di “Bella donna twist” che il concorrente ha ottenuto il primo, vero trionfo della puntata: la sua esibizione è stata infatti giudicata dal parterre con un punteggio di 45 punti, a cui si sono aggiunti il contributo della prova polinesiana e il tesoretto social di ben 15 punti. Con un totale di 82, Lasse Matberg e Sara Di Vaira hanno quindi conquistato il primo posto in classifica, guadagnando di diritto un lasciapassare per la semifinale di questa sera.

“Entra esattamente nella coreografia”

Qual è il segreto del successo di Lasse Matberg e Sara Di Vaira? A tracciare un’analisi del percorso del concorrente norvegese a Ballando con le Stelle 2019 è stato Fabio Canino, secondo il quale Lasse “era quello più a rischio, sconosciuto, in un altro paese” e con un chiaro deficit causato dalla lingua; tuttavia, Matberg “si diverte tanto” e, oltre a far divertire il pubblico di Rai 1, è riuscito a portare la giuria tutta dalla sua parte. Dello stesso parere anche Ivan Zazzaroni: “Non avrei scommesso una corona norvegese le prime volte su Lasse – ha ammesso il giornalista – però, obiettivamente, a parte che è divertente e divertito, oltretutto, però balla, entra esattamente nella coreografia in programma”. Riuscirà Lasse a confermare il suo successo anche nel duello di questa sera contro Angelo Russo e Anastasia Kuzmina?

“Lasse Matberg? È leggero come una piuma ed è forte come una roccia”

A parlare dello straordinario successo di Lasse Matberg a Ballando con le Stelle è stata Sara Di Vaira, che ha ammesso di trovare il suo lavoro con il concorrente piuttosto divertente. A rendere il tutto più piacevole, spiega la coreografa, è “il fatto di non avere aspettative, di non dover dimostrare nulla”, anche se ad oggi, con il loro percorso, hanno dimostrato di essere una coppia affiatata e di grande talento. Riusciranno a superare anche la sfida della semifinale di questa sera? A giudicare dal parere di Carolyn Smith, potrebbe non esserci alcun dubbio al riguardo: secondo la nota coreografa, infatti, Lasse “è leggero come una piuma ed è forte come una roccia”, oltre a essere un concorrete “veramente bravo”. “Mi piaci tantissimo – ha aggiunto la presidentessa di giuria – perché, come ho già detto in passato, sei alto, sei grosso, però riesci a muoverti, ti diverti, stai a tempo”. Di seguito i voti del parterre: Ivan Zazzaroni 8, Fabio Canino 8, Carolyn Smith 10, Selvaggia Lucarelli 10, Guillermo Mariotto 10. A questi si aggiungono i 15 punti del tesoretto social e i 20 della prova polinesiana, per un totale di 82 punti.

Video, il charleston di Lasse Matberg e Sara Di Vaira

