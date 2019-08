LASSE SCHONE AL GENOA/ Calciomercato, colpo Preziosi: arriva un pilastro dell’Ajax!

Lasse Schone al Genoa: è questo il clamoroso colpo di mercato messo a segno da Enrico Preziosi, che da due mesi a questa parte stava conducendo una serrata trattativa per assicurarsi le prestazioni dell’esperto centrocampista danese. Dopo de Ligt alla Juventus ecco dunque arrivare in Italia un altro dei pilastri della straordinaria Ajax di ten Hag che ha incantato l’Europa arrivando a qualche secondo (do you remember Lucas?) dalla finale di Champions League. Schone, 33 anni, secondo quanto riferito da Sky Sport firmerà con il Grifone un contratto biennale con opzione per il terzo. Andreazzoli potrà contare dunque su un profilo internazionale, di assoluto livello, al quale affidare la propria cabina di regia. Basti pensare che Schone è il calciatore straniero con il maggior numero di presenze con la maglia dei Lancieri.

LASSE SCHONE AL GENOA

Schone al Genoa? Un colpo neanche troppo costoso per i rossoblù. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio portale, il calciatore danese arriverà nella città della Lanterna per 1.8 milioni di euro. Si conferma, dunque, la volontà dell’Ajax di smantellare la squadra che tanto bene ha fatto lo scorso anno in Champions League: basti pensare solamente alle cessioni di de Ligt alla Juventus e de Jong al Barcellona, operazioni che rendono la formazione di ten Hag certamente più virtuosa dal punto di vista finanziario ma sicuramente meno competitiva dal punto di vista tecnica. Proprio oggi i Lancieri sono attesi dal debutto in Eredivisie: visto che per Schone al Genoa sembra essere soltanto questione di ore è facile che il danese venga preservato per evitare infortuni dell’ultimo minuto capaci di pregiudicare l’intesa.

