L’assedio Daria Bignardi/ Anticipazioni e ospiti 16 ottobre: da Sala alla Littizzetto

L’assedio, nuovo programma di Daria Bignardi, debutta ufficialmente oggi, mercoledì 16 ottobre. La nuova sfida televisiva di Daria Bignardi che torna sul piccolo schermo quattro anni dopo l’ultima edizione de Le invasioni barbariche, sarà trasmezza ogni mercoledì, in prima serata alle 21:25 sul Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando). La giornalista, scrittrice e conduttrice che, con le sue interviste, ha scritto pagine importanti della televisione italiana, torna per raccontare il tempo che stiamo attraversando con nuove interviste realizzate a personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica e della politica. Con il suo stile elegante, ma al tempo stesso diretto, la Bignardi con L’assedio punta a portare in tv personaggi che, solitamente, non sono molto dediti a raccontarsi davanti alle telecamere. Ogni settimana, cinque personaggi diversi risponderanno alle domande della padrona di casa.

L’ASSEDIO: GLI OSPITI DEL 16 OTTOBRE

L’assedio che segna il ritorno in tv di Daria Bignardi, prende il titolo da un film ovvero L’Assedio di Bernardo Bertolucci, del 1998. Con il suo nuovo programma, la Bignardi punta a raccontare il tempo di oggi ovvero un mondo in cui “gli assediati siamo noi: assediati dalle paure, da chi usa le nostre paure, dalle notizie false e ansiogene, dall’incertezza sul futuro, sulla giustizia, i diritti, l’ambiente; assediati dall’obbligo di essere sempre belli, sempre giovani, sempre felici. Più giocosamente, i miei intervistati saranno assediati da me“, racconta la conduttrice a Rivista Studio. Ogni settimana, così, la Bignardi ospiterà personaggi appartenenti a mondi diversi. Ospiti della prima puntata saranno: il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, Giorgia Linardi, portavoce per l’Italia della Ong Sea-Watch, Luciana Littizzetto, il giovane rapper Massimo Pericolo, il leader dei Baustelle Francesco Bianconi e la fumettista di graphic novel, ideatrice della sigla de L’Assedio, Zuzu.

L’ASSEDIO, DARIA BIGNARDI: “FACCIO QUELLO CHE SO FARE MEGLIO”

Dopo quattro anni in cui si è dedicata alla scrittura dei suoi romanzi, Daria Bignardi ha deciso di tornare in tv con L’assedio. A convincerla è stata Laura Carafoli di Discovery. La freschezza e la voglia di novità del canale hanno spinto la Bignardi a rimettersi in gioco. Dopo aver pensato ad un programma totalmente nuovo, ha capito di dover fare quello che sa fare meglio. “Quando ho capito che quel che so fare meglio è sempre raccontare cosa succede attraverso le mie interviste ho suonato l’adunata ai barbari. Sono arrivati tutti, magicamente, come se non fossero passati quattro anni ma quattro settimane. Lavorare in gruppo al programma è bellissimo. Scrivere romanzi, che è quel che volevo fare da quando avevo sette anni, è un lavoro molto bello ma molto solitario. Non si può star sempre soli, almeno non posso io, che ho un temperamento malinconico e a star sola a lungo finisco per intristirmi“, ha raccontato la conduttrice a Rivista Studio.



