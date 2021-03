L’assedio delle sette frecce/ Su Rete 4 il film con William Holden (oggi, 23 marzo)

L’assedio delle sette frecce con protagonista William Holden

L’assedio delle sette frecce va in onda oggi, 23 marzo su Rete 4 a partiredalle ore 16.40. Gli attori principali, che compaiono in questo lungometraggio, sono William Holden, Eleanor Parker, William Campbell e John Forsythe. L’anno di produzione e di distribuzione di questa pellicola è il 1953. Il direttore del lungometraggio western in esame è appunto John Sturges. Questi è diventato noto soprattutto per aver girato numerosi film d’azione. Tra questi compaiono quindi I magnifici sette e La grande fuga. Le musiche della pellicola L’assedio delle sette frecce sono state scritte da Jeff Alexander, mentre i costumi sono stati realizzati da Helen Rose. In questo film recita appunto William Holden, che ha fatto parte del cast di altre pellicole famose come Million Dollar Legs, La ragazza di campagna e Soldati a cavallo.

L’assedio delle sette frecce, la trama del film

La vicenda de L’assedio delle sette frecce è ambientata a Fort Bravo. In questo posto sorge un grande carcere dove in genere vengono imprigionati i soldati sudisti. Questa prigione è diretta dal capitano Roper. Ad un certo punto a Fort Bravo arriva una donna straniera. Quest’ultima proviene dall’est e si chiama Carla Forester. In via ufficiale la visita della giovane viene giustificata dal fatto che quest’ultima è stata invitata al matrimonio della figlia del colonnello Owens. In realtà, però, Carla ha una missione ben precisa. La Forester, allora, intende organizzare una spedizione per far evadere dal carcere parecchi militari sudisti, tra cui il capitano Marsh. Carla è infatti perdutamente innamorata di questo soldato.

In contemporanea, il capitano Roper dimostra fin da subito di provare una forte attrazione fisica per la Forester. Il militare, dunque, incomincia a corteggiare la donna. A causa di ciò, la ragazza decide di servirsi delle attenzioni che le offre Roper, per portare a termine la sua missione. Successivamente, la fuga dei sudisti va a buon fine. Tutto il gruppo di soldati, però, viene immediatamente rintracciato da Roper e dai suoi uomini. In quel momento, sopraggiungono gli indiani Mescaleros, più agguerriti che mai. Questi ultimi si rendono protagonisti di numerosi assalti ed uccidono tutti i militari. Nel frattempo Roper e Carla si chiariscono e l’uomo decide di salvare la vita alla donna, che scoprirà di essere innamorata realmente del suo bel capitano.

