L’assedio delle sette frecce/ Su Rete 4 il film con William Holden

L’assedio delle sette frecce, film di Rete 4 diretto da John Sturges

L’assedio delle sette frecce sarà protagonista di oggi, martedì 29 marzo, su Rete 4 a partiredallee ore 16:40. Si tratta di un film che appartiene al genere western e che ha debuttato in tutto il mondo durante l’anno 1953. Il regista di questo film risulta essere John Sturges mentre la sceneggiatura è stata scritta da Frank Fenton.

All’interno del cast del film ci sono attori che hanno scritto la storia di Hollywood come William Holden, Eleanor Parker, John Forsythe, William Campbell, Richard Anderson, William Demarest, Fred Graham, Polly Bergen, John Lupton e Carl Benton Reid. Le musiche del film sono state realizzate da Jeff Alexander mentre la fotografia è stata curata da Robert Surtees.

L’assedio delle sette frecce, la trama del film: un incubo costante

Leggiamo la trama di L’assedio delle sette frecce. Fort Bravo è un luogo che provoca gli incubi a tutti coloro che fanno parte dell’esercito sudista. Difatti, questo luogo è una prigione per i militari sudisti che hanno combattuto in guerra ma che si sono arresi e sono stati sconfitti.

A supervisionare questo luogo e assicurarsi che tutto vada per il verso giusto ci pensa il capitano Roper. Il capitano è un uomo attento e preciso che non si lascia sfuggire alcun dettaglio. Tuttavia, un giorno qualcosa di inaspettato accade a Fort Bravo. Difatti, Carla Forrester, un’affascinante donna, arriva a Fort Bravo. Il suo arrivo è dovuto alle imminenti nozze della figlia del colonnello Owens e Carla vuole fare di tutto pur di partecipare a un evento così importante.

Tuttavia, questo è solo il motivo di facciata. Difatti, Carla ha in mente di organizzare un’evasione dalla prigione. A Fort Bravo si trova il suo amore, vale a dire il capitano Marsh. Carla soffre a vedere il suo innamorato in una condizione di prigionia ed è spinta a tutto pur di liberarlo. Non a caso, la donna non rifiuta neanche le attenzioni e le avances del capitano Roper.

Ad ogni modo, Carla riesce nel suo piano e fa liberare gli uomini sudisti imprigionati. A seguito di questo evento comunque, le minacce diventeranno due: da una parte c’è capitano Roper che si sente tradito e vuole fare giustizia mentre dall’altra ci sono gli indiani sempre pronti a fare guerra. Riusciranno Carla e Marsh a fuggire a questi pericoli? A volte, l’amore è in grado di fare miracoli impensabili.

