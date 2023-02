L’assedio di fuoco/ Su Rete 4 il film con George Randolph Scott

L’assedio di fuoco, film di Rete 4 diretto da André De Toth

L’assedio di fuoco va in onda oggi, domenica 5 febbraio, a partire dalle ore 17.00 su Rete 4. Il film del 1954, il cui titolo originale è Riding Shotgun, è diretto dal regista di origini ungheresi André De Toth, famoso per aver firmato numerose pellicole western. Il film è stato prodotto dalla Warner Bros Pictures su una sceneggiatura di Thomas W. Blackburn, il soggetto di Kenneth Perkins e girato tra il Bell Ranch situato a Santa Susana e il Warner Ranch in California.

The Stronghold La Roccaforte/ Su Italia 1 il film con Danylo Kamenskyi

Il protagonista di questo western infuocato è George Randolph Scott, il cui nome, nonostante durante la sua carriera abbia preso parte a film di tanti generi diversi, è ormai legato storicamente alle pellicole western (tanto da avere prestato il suo volto a più di sessanta di questi titoli). Il film fu distribuito in tutti gli Stati Uniti e tradotto in numerosi Paesi europei come Finlandia, Francia, Italia e Spagna, ma arrivò fino in Oriente, diffuso nelle sale cinematografiche giapponesi. Nonostante la carriera fortunatissima e i numerosi film interpretati Scott non ha mai avuto grandi plausi dalla critica, che lo riteneva un po’ troppo legnoso. Riuscì solo alla soglia dei sessant’anni a ricevere finalmente delle recensioni positive fino a ottenere uno dei maggiori riconoscimenti negli Stati Uniti: una stella nella Hollywood Walk of Fame.

Non c'è due senza quattro/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

L’assedio di fuoco, la trama del film

Leggiamo la trama di L’assedio di fuoco. Randolph Scott interpreta la guardia delle diligenze Larry Delong che cade in un’imboscata organizzata da un gruppo di malfattori guidati dall’assassino della sorella e della nipote del protagonista, Dan Marady (interpretato da James Millican). Larry viene intrappolato e abbandonato a morire di sete ma riesce fortunatamente a liberarsi.

Nel trambusto i suoi rapitori lasciano cadere la pistola dello spietato Dan Marady e Larry riesce a entrarne in possesso. Tornato nel paese di Deep Water, l’uomo scopre però che quasi l’intero paese, a eccezione della sua fidanzata Orissa Flynn (con il volto della splendida attrice Joan Weldon) e Doc Winkler (James Bell), lo crede complice dei farabutti che hanno assaltato la diligenza e ucciso il guidatore. Delong prova ad avvisare i suoi concittadini dell’imminente arrivo di Marady e complici ma nessuno gli presta ascolto, anzi, è costretto a cercare rifugio per evitare di essere linciato dalla folla. Nel frattempo avviene proprio ciò che Larry aveva predetto e Marady rapina la sala da gioco. É proprio a questo punto che si svolge uno dei più grandi classici dei film western: una sparatoria all’ultimo colpo di pistola. Marady, convinto che Delong abbia esaurito i colpi, non mette in conto che l’avversario era in possesso anche della sua pistola e così rimane ucciso proprio colpito a morte da essa.

Omicidi nell'alta società Memorie segrete/ Su Rai 2 il film con Fritz Wepper

© RIPRODUZIONE RISERVATA