L’assedio di fuoco/ Su Rete 4 il film con Randolph Scott

L’assedio di fuoco va in onda oggi, 14 novembre 2021, a partire dalle ore 17,20 su Rete 4. Nel 1954, Warner Bros. e Pictures Kenneth Perkins produssero un film di genere Western davvero classico per quegli anni, una di quelle pellicole immortali viste e riviste, amate e riamate.

Nel cast di ‘L’assedio di fuoco’ incontriamo come protagonista, nel ruolo di Larry Delong, l’attore Randolph Scott, uno degli eroi di quella Hollywood, attore indimenticabile per alcune pellicole storiche e d’avventura come ‘Seguendo la flotta (Follow the Fleet)’, ‘Il ponte dei senza paura (The Cariboo Trail)’, ‘La valle dei mohicani (Comanche Station)’, ‘Il cerchio della vendetta (Shoot-Out at Medicine Bend)’, un attore che ha interpretato anche musical ma che nel Western ha dato il massimo nella sua lunga carriera.

Assieme a Scott anche Wayne Morris, eroe nazionale nella Seconda Guerra Mondiale come pilota di aerei, nel cinema conosciuto in alcune trame sempre di genere Western o guerra come ‘La voce della tortora (The Voice of the Turtle)’, ‘Il passo degli apaches (Stage to Tucson)’, ‘Aquile del mare (Task Force)’, ‘Orizzonti di gloria (Paths of Glory)’ di Stanley Kubrick assieme a Kirk Douglas.

L’assedio di fuoco, la trama del film

Leggiamo la trama de L’assedio di fuoco. Dan Marady è ricercato da parte di un uomo di legge, Larry Delong, che si occupa soprattutto del controllo delle diligenze in arrivo nella sua città. Siamo nella classica frontiera West, tra praterie e canyon, fuorilegge e pistoleri, cercatori di taglie e uomini che cercano in tutti i modi di far rispettare la legge, quella legge che, spesso, si appende come speranza al luccichio della stella dello sceriffo.

Larry Delong viene sorpreso proprio dalla gang dell’uomo che sta cercando, un’imboscata preparata per lui da parte di quei pistoleri che già in precedenza gli hanno ucciso un nipote e la sorella. Ora è troppo e la legge non ammette più altro che vendetta e Delong a quello punta, senza risparmiarsi su nulla, anche andando oltre la stessa legge che rappresenta. Sa che Marady tornerà in città per metterla ferro e fuoco, avvisa i suoi concittadini, ma rimane inascoltato, lui sa di questa notizia tremenda e, anche solo, si organizza per evitare la disfatta, vincere l’assedio che Marady porterà nella comunità, vendicare i torti subiti e i morti pianti e sepolti.

