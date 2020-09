L’assedio di fuoco/ Su Rete 4 il film con Wayne Morris (oggi, 13 settembre 2020)

L’assedio di fuoco va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre, alle ore 16:45. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1954 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures. La regia del film è stata affidata a Andrè de Toth, il soggetto è stato scritto da Kenneth Perkins mentre la sceneggiatura porta la firma di Thomas W. Blackburn. Le musiche della colonna sonora sono state composte da David Buttolph, il montaggio è stato realizzato da Rudi Fehr e nel cast spiccano Randolph Scott, Wayne Morris, Joan Weldon, Joe Sawyer, Charles Bronson, James Bell e James Millican.

L’assedio di fuoco, la trama del film

Ecco la trama de L’assedio di fuoco. Ci troviamo nel vecchio e selvaggio West, dove un pistolero di nome Larry è stato scelto per occuparsi della sicurezza e della protezione di una dirigenza, che potrebbe essere oggetto dell’assalto di alcuni fuorilegge, evidentemente interessati al bottino che vi viene trasportato. Purtroppo l’uomo è costretto a non poter soddisfare la sua missione, in quanto è vittima di una vera e propria imboscata orchestrata da una fuorilegge che peraltro lui conosce benissimo e che insegue da lungo tempo.

Nello specifico, Larry vuole vendicarsi di questo criminale il quale in passato ha ucciso a sangue freddo sua sorella e il giovane nipote. Purtroppo, la sua vendetta per il momento deve aspettare in quanto si ritrova in grave difficoltà in ragione dell’ ampio numero di criminali presenti nella banda dello stesso fuorilegge. Larry non può far altro che arrendersi, per cui viene pestato e dopo legato ad un palo mentre i suoi aguzzini lo tengono sott’occhio.

Dopo che gli altri componenti della banda lasciano il luogo dove è avvenuto l’assalto della dirigenza, il giovane pistolero riesce a liberarsi facendo leva sulle proprie capacità e soprattutto sulla possibilità di riprendere in mano una pistola che i suoi custodi avevano incautamente lasciato nelle sue vicinanze.

Dopo essersi liberato, il pistolero fa ritorno nella cittadina dove tuttavia non viene accolto come un eroe, bensì come un possibile complice del fuorilegge. La situazione per lui si fa molto complicata, anche perché sembra aver perso credito nei confronti dei vari cittadini, i quali lo vedano come un nemico assolutamente da scacciare via. Questo fa aumentare in maniera considerevole la rabbia del pistolero, il quale ha come unico motivo di vita quello di rintracciare quanto prima il suo nemico per ucciderlo e soprattutto per dimostrare a tutti di essere un uomo fedele ed assolutamente affidabile.



