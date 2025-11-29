Lastra-gate a Ballando con le stelle 2025, Fabio Fognini: "Lastre a Francesca Fialdini? Sono io il colpevole" Scuse in diretta e pace fatta

h2>Fabio Fognini e Francesca Fialdini: chiarimento in diretta a Ballando con le stelle, lui: “Sono stato sgradevole”

Dopo una settimana a dir poco burrascosa travolto dal Lastra-gate a scendere nella pista di Ballando con le stelle 2025 è Fabio Fognini con Giada Lini. La gara entra nel vivo e la coppia si esibisce in un sensualissimo Tango Argentino. Subito dopo l’esibizione passa ai giurati. Il primo a commentare è Alberto Matano che dopo aver elogiato l’ex tennista dicendo di aver apprezzato l’esibizione e di vederli in finale ha immediatamente aperto il discorso del Lastra-Gate. E dunque c’è stato finalmente l’atteso confronto tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini.

In estrema sintesi Francesca Fialdini ha rivelato che alcuni concorrenti hanno messo in dubbio il suo infortunio e qualcuno è arrivato persino a chiederle le lastre come prova. Secondo ricostruzioni giornalistiche è stato proprio Fabio Fognini. Incalzato da Alberto Matano, dunque, Fabio Fognini prima ha confessato: “Sono io il colpevole” poi ha dato la sua versione dei fatti avvicinandosi proprio a Francesca Fialdini: “Io sono un ex sportivo…abbiamo parlato, penso di aver chiarito tutto e penso che Francesca abbia capito. Ho chiesto le mie scuse se sono stato sgradevole.” “Si le ha chieste” ha ribadito la Fialdini. “È un equivoco e gliel’ho detto…Tutto risolto…abbiamo anche fatto una bella foto dietro le quinte” ha concluso Fabio Fognini.



Ballando con le stelle, pace fatta tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini: fine del lastra-gate?

Pace fatta e scuse ribadite in diretta dunque senza nessun confronto particolarmente acceso e articolato, Fabio Fognini si è scusato con Francesca Fialdini per essere stato sgradevole e, a questo punto si ha la certezza, aver messo in dubbio la parola della conduttrice e non creduto al suo infortunio. Lo scontro tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini si è concluso con un bacio e con l’ex tennista che dalla tensione e dall’emozione stava scivolando. Dopo una settimana di retroscena, indiscrezioni, frecciate e battute che hanno coinvolto tutti i concorrenti di Ballando con le stelle il Lastra-gate si è concluso così, in una bolla di sapone. Subito dopo Fognini è andato davanti ai giurati per ascoltare i giudizi. Complimenti da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Selvaggia Lucarelli ha esordito con un battuta: “Se qualcuno dovesse chiedere una lastra a te tu chiedi a me che ogni sera te ne faccio almeno dieci!” Ed i voti infatti sono stati molto alti.