Milly Carlucci ha rotto il silenzio sul lastra-gate a Ballando con le stelle 2025, svelando cos'è davvero successo con Francesca Fialdini e chi è stato

Chi ha chiesto le lastre a Francesca Fialdini? Una domanda che molti spettatori di Ballando con le stelle 2025 si sono posti dopo le dichiarazioni fatte dalla stessa concorrente durante l’ultimo appuntamento di Ballando segreto. La conduttrice ha dichiarato che qualcuno è arrivato a chiederle le lastre fatte dopo l’infortunio che l’ha costretta ad abbandonare la gara, non credendo alla veridicità del fatto e delle sue parole. Nessun nome è però trapelato dalla sua bocca, il che ha dato il via, sui social, a supposizioni di vario genere.

Come sta Francesca Fialdini dopo infortunio: torna a Ballando con le Stelle?/ La conduttrice svela tutto

Due i nomi più accreditati: quelli di Barbara D’Urso e Martina Colombari, contro le quali si sono scatenati molti commenti negativi. A fare però chiarezza sulla vicenda è stata Milly Carlucci, intervenuta in prima persona a La Vita in Diretta per fare il nome del reale ‘colpevole’ del fatto.

Milly Carlucci: “Lastra-gate? Nato scontro tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini a Ballando con le stelle”

“Ci sono delle persone tirate in ballo senza che avessero niente a che vedere con questa storia.”, ha esordito Milly Carlucci, spiegando che “Barbara D’Urso e Martina Colombari non c’entrano nulla con questa vicenda, non erano proprio presenti durante il fatto.” Quando Alberto Matano ha allora chiesto alla collega il nome del concorrente che ha accusato Fialdini, Carlucci ha svelato tutto, confermando i rumor delle ultime ore: “La verità è che c’è stato un confronto, anche vivace, tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, che è nato da un equivoco sull’uso delle parole, che loro stessi si sono poi chiariti.” La conduttrice di Ballando con le stelle ha dunque confermato gli infortuni di Fialdini, spiegando che “Sta recuperando, sta facendo terapia intensamente, e noi speriamo che possa tornare in pista per il ripescaggio.” Per quanto riguarda Fabio Fognini, invece, Carlucci ha stemperato la sua posizione, dicendo: “lui è un ragazzo istintivo, istrionico, dice le cose così come gli vengono, ma è un ragazzo corretto e non voleva certo mettere in dubbio l’infortunio di Francesca.”

Francesca Fialdini si ritira da Ballando con le stelle: "Ho tre costole fratturate"/ Ma c'è un'ultima chance