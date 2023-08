Latina, salva due bimbe che stavano annegando poi muore/ “Quel 56enne era un eroe”

Dramma in quel di Latina, nel Lazio, dove un uomo di 56 anni è morto dopo aver salvato due bambine che stavano annegando. La vicenda è riportata dai colleghi di Repubblica attraverso il loro sito online, e racconta la storia di un uomo originario del capoluogo pontino, che è deceduto nella giornata di ieri, giovedì 3 agosto 2023, presso il lido di Latina. Erano circa le ore 18:00 di sera a Rio Martino, e Francesco Gatto stava trascorrendo una giornata al mare assieme ai famigliari. Stava andando tutto tranquillamente quando ad un certo punto ha notato che in acqua vi erano due bambine in difficoltà.

A quel punto il 56enne non ci ha pensato due volte ed è corso in acqua per poi tuffarsi in mare e soccorrere le due minorenni; poco dopo i bagnini si sono accorti di quanto stesse accadendo e dalla postazione più vicina sono intervenuti a loro volta in soccorso delle due piccole. Le minori sono state portate a riva e tratte in salvo, ma purtroppo per il loro salvatore, Francesco Gatto, non vi è stato nulla da fare. Come spesso e volentieri purtroppo avviene in questi casi, l’uomo è stramazzato a terra dopo un malore, quasi sicuramente per lo sforzo compiuto.

LATINA, 56ENNE MORTO DOPO AVER SALVATO DUE BIMBE: “QUELLE BAMBINE GLI DEVONO LA VITA”

Non è infatti una cosa inusuale che il corpo, dopo un forte stress, l’adrenalina ma soprattutto uno sforzo immane come quello di riportare a riva, lottando contro il mare, due bambine, subisca un contraccolpo. Immediato l’intervento del personale del 118 che ha cercato in tutti i modi di rianimare il 56enne, che alla fine è morto sotto gli occhi increduli e disperati dei famigliari della vittima.

Gli stessi si sono sentiti a loro volta male e sono stati soccorsi dai medici già presenti in spiaggia. La guardia costiera di Latina, giunta sul posto in seguito assieme ai carabinieri, ha avviato un’indagine per ricostruire con esattezza quanto accaduto. “Quell’uomo è stato un eroe. C’è una famiglia che non piange le proprie figlie grazie a lui. Quelle bambine gli devono la vita”, le parole dei bagnanti in spiaggia.

