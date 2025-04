Altroconsumo ha emesso il suo verdetto: ecco qual è il latte del supermercato migliore in assoluto. La classifica da conoscere.

Il latte è senza dubbio uno degli alimenti più consumati non solo dagli italiani ma in tutto il mondo. Dalla colazione alla cucina quotidiana è considerato un ingrediente fondamentale, ma quando ci si trova davanti allo scaffale del supermercato la scelta può diventare complicata. Le marche disponibili infatti sono davvero molte, come le varie tipologie: intero, scremato, UHT, microfiltrato, fresco…Quale marca offre davvero il miglior prodotto, sia per qualità che per prezzo?

A fare chiarezza ci ha pensato ancora una volta Altroconsumo, che ha effettuato un’indagine comparativa tra diverse marche di latte UHT parzialmente scremato in vendita nella grande distribuzione e ha stilato una classifica aggiornata per il 2025. E i risultati, come spesso accade, riservano qualche sorpresa.

Come è stato fatto il test

I tecnici dell’associazione dei consumatori hanno preso in esame una lunga lista di parametri: dalla qualità nutrizionale ai residui chimici, fino alla confezione. In particolare sono stati analizzati:

le etichette e la loro conformità alle normative,

la composizione nutrizionale,

il punto di congelamento dell’acqua contenuta,

i livelli di acidità e danno termico

la presenza di sostanze potenzialmente nocive,

la stabilità del prodotto nel tempo,

il packaging e le indicazioni per lo smaltimento,

il test di assaggi daparte di un panel di assaggiatori.

Il peso maggiore (80%) nel punteggio finale è stato dato alla qualità del prodotto (prove di laboratorio e test gustativo) mentre il restante 20% è stato suddiviso tra l’analisi dell’etichetta e la valutazione dell’imballaggio.

La top 5

In quinta posizione troviamo il latte CONAD Latte UHT Buono dal Gusto Leggero – 64/100, con un prezzo medio di 0,99 cent. Si tratta del più economico tra i top 5 e si distingue per una qualità sorprendente rispetto al prezzo contenuto.

In quarta posizione c’è l’Esselunga Latte UHT Parzialmente Scremato 100% Italiano – 64/100, prezzo medio di 1,17 euro. Un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. A penalizzarlo leggermente è la confezione.

Terza posizione per Parmalat Bontà e Linea con Vitamina D – 65/100, con un prezzo medio di 1,61 euro. È il marchio più conosciuto ma non conquista la vetta. Buona qualità ma il prezzo è più alto rispetto ai concorrenti.

Seconda posizione per Polenghi Latte 100% Italiano Parzialmente Scremato – 65/100, con un prezzo medio per 1,25 euro. È otttima la tenuta nei test di laboratorio ed è buona la qualità complessiva.

La prima posizione è stata conquistata dal Carrefour Classic UHT Parzialmente Scremato Microfiltrato – 67/100, con un prezzo medio di 1,09 euro. Il migliore in assoluto per qualità e rapporto qualità/prezzo. Si distingue per equilibrio nutrizionale, lavorazione attenta e un packaging chiaro ed efficace.