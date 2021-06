LATTE/ I 4 centesimi in più per salvare la filiera dalla forbice dei prezzi

Un litro di latte fresco viene oggi pagato alla stalla 37 centesimi di euro, al di sotto della soglia di sostenibilità finanziaria dei 39 centesimi a litro. È l’allarme lanciato da Assalzoo, l’Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Federalimentare/Confindustria), che mette in guardia dalle ripercussioni che questa forbice potrebbe creare sulla filiera.

Pizza con anguria: video boom su TikTok/ 2.5 milioni di views, ma piovono insulti

“Per i produttori – si legge in una nota – è oggi impossibile ottenere non solo un minimo margine di guadagno, ma anche coprire i crescenti costi di produzione. Il calo dei prezzi del latte alla stalla è infatti mediamente pari a -2,4%, ma contemporaneamente l’indice del costo degli input produttivi è salito del 4%”.

EXPORT/ Riparte il Made in Italy: a marzo le esportazioni di vino crescono del 12%

Qualche esempio? I prezzi delle materie prime per la produzione di mangimi – nota l’Associazione – hanno toccato i livelli tra i più alti degli ultimi dieci anni. In questo periodo un quintale di soia è passato dai 45 ai 70 euro, massimo storico dell’ultimo ventennio. Ma gli aumenti hanno riguardato anche tutte le altre materie prime per mangimi come il mais, l’orzo e il frumento con incrementi di oltre il 50%.

“In questo contesto – dichiara Marcello Veronesi, presidente di Assalzoo – la filiera non potrà reggere a lungo. Basti pensare che circa il 70% dei costi di produzione del latte deriva dall’alimentazione animale e davanti ad aumenti così forti del prezzo delle materie prime per un periodo tanto prolungato l’industria mangimistica non riesce più a comprimere il costo dei mangimi sotto la soglia della sua stessa sopravvivenza. Gli allevatori di bovini stanno vivendo uno stato di grande precarietà e continuano a perdere potere contrattuale”.

IL RISTORANTE DEL FUTURO/ 7 modelli italiani, all'insegna dell'hi-tech

Senza contare i riflessi della crisi indotta dal di Covid-19. “La pandemia e le conseguenze della lunga chiusura del macro-settore relativo all’ospitalità e alla ristorazione – afferma Veronesi – hanno avuto forti ripercussioni anche sul comparto lattiero-caseario”.

E da qui l’appello del presidente di Assalzoo: “Non possiamo ignorare il grido d’allarme che proviene dai produttori di una materia prima che sta alla base di molte produzioni di alta qualità del nostro Made in Italy alimentare. È necessario un impegno comune per valorizzare un’eccellenza italiana. Servono 4 centesimi in più al litro. Sappiamo che ogni anello della filiera deve fare i conti con un momento particolarmente difficile, ma se vogliamo garantire il futuro della ‘filiera italiana’ con tutte le sue produzioni di eccellenza dobbiamo fare uno sforzo comune; sforzo che deve essere chiesto anche ai trasformatori, alla Gdo e al consumatore finale. Inoltre, dobbiamo realizzare nuove strategie per ammodernare e valorizzare la crescente offerta e puntare a mirate campagne promozionali per far emergere agli occhi del consumatore non soltanto l’insostituibile valore nutrizionale di questo prodotto, ma anche la sua importanza fondamentale per una produzione casearia di assoluta e riconosciuta eccellenza come quella italiana”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA