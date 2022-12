L’attimo fuggente/ Su Italia 1 il film con Robin Williams

L’attimo fuggente, film di Italia 1 diretto da Peter Weir

L’attimo fuggente va in onda oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film drammatico prodotto negli USA nel 1989 da Steven Haft e diretto da Peter Weir. Quest’ultimo ha collaborato per le riprese con attori come Robin Williams, Josh Charles, Dylan Kussman e Robert Sean Leonard.

Il film L’attimo fuggente è considerato uno dei capolavori recenti della cinematografia statunitense, oltre che tra le migliori interpretazioni del compianto Robin Williams. La pellicola infatti ha ricevuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo, in particolare la miglior sceneggiatura ai Premi Oscar del 1990 e diverse candidature nella medesima competizione e ai Golden Globe. Dal punto di vista degli incassi, il film L’attimo fuggente ha superato i 230 milioni di dollari portandosi al quinto posto della classifica di quell’anno.

L’attimo fuggente, la trama del film

La narrazione de L’attimo fuggente è ambientata nel 1959, precisamente negli USA e con protagonista un giovane impacciato di nome Todd Anderson. Il suo essere troppo introverso genera contrasti con i coetanei ed è costantemente alla ricerca della propria stabilità emotiva. Eccellente negli studi, ottiene l’accesso alla nota accademia Welton nel Vermont al fine di proseguire nel suo percorso studentesco degno di nota. Sarà proprio presso l’istituto che farà la piacevole conoscenza di un insegnante di inglese decisamente diverso da ciò che si aspettava.

Il suo nome era Keating, impegnato ad impartire ai suoi studenti i valori e gli ideali che vanno oltre il mero studio accademico. Nello specifico, sfruttava le tematiche trattate da programma per offrire spunti anticonformisti agli studenti. Todd rimane impressionato dai metodi di insegnamento del signor Keating, maturando una stima smisurata per l’uomo che inizia a vedere quasi come uno spirito guida.

Gli allievi più colpiti, tra cui il protagonista, decidono di istituire nuovamente una vecchia organizzazione letteraria dedicata proprio alle tematiche più amate dal professore. Il percorso sarà dunque uno spartiacque per la vita di quei giovani, impegnati ad assaporare nuovi stimoli e sfumature dell’esistenza attraverso le magnifiche lezioni del docente. Nonostante l’opposizione di alcuni genitori e di personalità influenti dell’ambito accademico, nulla vieterà a quei giovani di scoprire l’importanza di godersi ogni attimo grazie al contributo di quel professore speciale.

