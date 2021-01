L’attimo fuggente/ Video, su La7 il film con Robin Williams (oggi, 1° gennaio 2020)

L’attimo fuggente va in onda oggi, venerdì 1° gennaio, su La7 alle ore 21.15. Il pluripremiato film del 1989 è diretto da Peter Weir, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico australiano. Nel corso della sua carriera ha diretto numerosi film di successo, quali Picnic ad Hanging Rock (1975), Witness – Il testimone (1985), Green Card – Matrimonio di convenienza (1990), The Truman Show (1998) e Master & Commander – Sfida ai confini del mare (2003). Le sue notevoli capacità gli hanno valso alcuni importanti riconoscimenti: tre Premi BAFTA, due AACTA Awards e un European Film Award. Il soggetto e la sceneggiatura de L’attimo fuggente sono curati da Tom Schulman, mentre le musiche sono composte da Maurice Jarre, musicista e compositore di colonne sonore francese.

L’attimo fuggente, la trama del film

L’attimo fuggente ha per protagonista il prof. John Keating (Robin Williams), un insegnante di letteratura del collegio maschile Welton, nel Vermont. Per l’epoca in cui si svolge la vicenda, il 1959, il professore dimostra un approccio didattico originale che ha come obiettivo lo spronare gli alunni a distinguersi dagli altri e a seguire i propri desideri. Le sue parole colpiscono soprattutto un ragazzo, Neil Perry (Robert Sean Leonard), giovane con una travagliata situazione famigliare e con un difficile rapporto con il padre, che impedisce al figlio di dare libero sfogo alle sue vere passioni. Con il passare del tempo il metodo di Keating fa breccia su tutti gli studenti, tanto da spingere Neil a fare un provino per recitare in un’opera teatrale.

Non solo, gli studenti ridanno vita alla setta dei poeti estinti, un gruppo clandestino di poesia, fondato quando era studente dallo stesso Keating. La situazione ben presto degenera poiché il padre di Neil lo obbliga a lasciare la compagnia di teatro, senza ascoltare minimamente le ragioni del giovane. Neil però non ci sta e mente a Keating dicendogli che il padre gli ha dato il benestare. Il ragazzo durante lo spettacolo lascia tutti a bocca aperta, tutti eccetto il padre. La collera del genitore infatti farà sì che il film prenda dei risvolti inaspettati.

Video, il trailer del film “L’attimo fuggente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA