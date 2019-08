L’attimo fuggente/ Video, su La7 il film con Robin Williams (oggi, 8 agosto)

‘L’attimo fuggente’ sarà il film in onda in prima serata su La7 giovedì 8 agosto 2019, un vero e proprio classico della cinematografia internazionale diretto dal regista Peter Wier nel 1989. Protagonista della pellicola è Robin Williams in quello che è rimasto come uno dei suoi ruoli più famosi, quello del brillante e idealista professor John Keating. Completano il cast Robert Sean Leonard nel ruolo di Neil Perry, Gale Hansen nella parte di Charlie Dalton, Ethan Hawke nel ruolo di Todd Anderson, Kurtwood Smith è il signor Tom Perry, Colin Irving è Chet Danburry, Josh Charles è Knox Overstreet, Alexandra Powers ha il ruolo di Chris Noel e Matt Carey ha la parte di Hopkins. E ancora Carla Belver è la signora Perry, Allelon Ruggiero è Steven Meeks, Welker White è Tina, James Waterston è Gerard Pitts, Norman Lloyd ha il ruolo del Professor Nolan e Dylan Kussman è Richard Cameron, George Martin è Dottor Hager, Leon Pownall interpreta McAllister e Melora Walters ha la parte di Gloria.

L’attimo fuggente, la trama del film

Il protagonista de ‘L’attimo fuggente‘ è l’insegnate di letteratura John Keating, che viene chiamato ad insegnare presso il collegio maschile Welton. Keating si distingue per un approccio all’insegnamento molto diverso rispetto a quello rigido e severo dei suoi colleghi: mira soprattutto a imporre la personalità dei suoi alunni e a stimolarne la curiosità e le capacità individuali, invitandoli a cercare e trovare con decisione la propria strada. Un approccio inviso agli altri insegnanti, ma che gli fa riscuotere grande successo tra i ragazzi. In particolare le lezioni di Keating fanno breccia nel cuore e nella mente di Neil Perry, un ragazzo che sogna di recitare e iniziare una carriera d’attore in barba alle incomprensioni con suo padre. Perry e gli altri ragazzi formano anche un loro circolo segreto tra amici, chiamato ‘Setta dei Poeti Estinti’, e le vicende dei giovani che stanno cercando di far emergere il loro animo poetico si scontrano con quelle della società che li circonda e che non li capisce.

Il preside del collegio cerca di comprendere chi abbia riportato in vita il gruppo clandestino di poesia, mentre Neil disobbedisce al padre che gli aveva proibito di recitare e partecipa ad una rappresentazione in cui tutti concordano sul suo talento. Irritato per la disobbedienza del figlio, il padre di Neil gli impone però di lasciare la scuola e iscriversi ad un’accademia militare: una prospettiva che ripugna così tanto Neil da portarlo a rubare la pistola del padre e suicidarsi. La responsabilità del suicidio viene affibbiata a Keating, che viene costretto ad abbandonare il collegio: ma al momento dei saluti i ragazzi della ‘Setta dei poeti istinti’, che pure erano stati costretti a firmare un documento che sanciva l’allontanamento di Keating, lo salutano al grido di ‘Capitano mio Capitano’, dimostrando di aver assimilato gli insegnamenti del professore.

