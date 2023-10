Laura Adriani: “Vorrei trovare l’amore”/ “Diventare mamma? Sì, ma senza forzare le cose”

A Generazione Z c’è ospite Laura Adriani, giovane attrice tra le più amate nell’ambito delle fiction italiane. Parlando di bivi della vita, lei racconta: “Il mio bivio è stato se continuare a vivere non ascoltando il mio cuore o cominciare a vivere ascoltandolo. È successo poco tempo fa, tipo quattro mesi. Io ho molti bivi e mi sono resa conto che ho molta paura di seguire il mio cuore”. Infatti, come spiega, “ad un certo punto della mia vita mi sono resa conto che seguire il mio cuore mi faceva paura perché il mondo ti prende a schiaffi, è normale. Quando insegui qualcosa che ti fa battere il cuore, non è facile”.

Secondo l’attrice, che ha recitato in passato in fiction di successo come I Cesaroni e Che Dio ci Aiuti, “le cose importanti richiedono tempo, dedizione e schiaffi in faccia. Se tu li prendi e cerchi di trasformarli in qualcos’altro, significa che forse sei innamorato di ciò che vuoi”. Ma cosa vuole dalla vita Laura? “Essere onesta in quello che faccio, quindi nel mio lavoro di attrice. Denudarmi ancora di più e divertirmi: ora inizio una commedia e sono felicissima. Andrò a Napoli e lì sì che seguono il cuore. Mi piacerebbe incontrare poi l’amore“. Nella vita della Adriani, infatti, al momento non c’è nessuno in grado di farle battere il cuore: non è più fidanzata.

Laura Adriani: “Da piccola volevo fare la popstar”

Laura Adriani, come ogni volto noto della tv, ha un seguito importante sui social. Anche da lì passa il cambiamento che vuole apportare nella sua vita: “Visto che voglio essere onesta, voglio esserlo anche sui social. Lì non pubblico molto del fisico, anzi, mi faccio domande sui concetti. Ho tante idee ma a volte mi vergogno di portare il mio pensiero, forse perché ho paura. Instagram è un mezzo superficiale e le cose che dico possono essere lette in tanti modi e per questo spesso non lo faccio. Ultimamente però ho cambiato idea”.

In passato l’attrice ha avuto problemi con il cibo ma ci tiene a rimarcare che non si è trattato di disturbi alimentari: “Non ho sofferto di un disturbo alimentare perché la vita non me l’ha mai complicata di molto. Però questa cosa si era annidata in me e l’ho superata conoscendomi e impegnandomi. Se io mi guardo allo specchio e il mio fisico non mi piace, mi impegno tutti i giorni per cambiarlo”. In futuro, il sogno è certamente quello di “diventare mamma ma non sono una di quelle che pensa di trovare un uomo e farci un figlio solo per farlo. Vorrei che sia un atto d’amore, che nasca dall’amore”. Infine, un salto nel passato: “Da piccola volevo diventare o archeologa o avvocato. Ma un altro grande sogno era fare la pop star ma non è detto che non ci riesca…”.











