Laura Alfonsi Castelli, chi è la fidanzata di Ethan Torchio dei Maneskin/ Vive e lavora a Berlino

Laura Alfonsi Castelli è la fidanzata di Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin. Il musicista, in più occasioni, è stato definito dagli altri membri della band come il più bravo a “rimorchiare”, ma pare che adesso abbia trovato realmente l’amore e che sia in una relazione stabile. La coppia è stata paparazzata nei giorni scorsi a Roma: sui social network (in particolare sulla pagina Instagram “Maneskinfan_Ukr”) è apparsa una fotografia di un bacio appassionato e di uno stretto abbraccio, poi altre in cui i due salgono in auto dopo aver caricato dei bagagli, probabilmente in vista di una partenza imminente. Le immagini risalgono al periodo natalizio. In molti si stanno chiedendo dunque chi è la fortunata, ma su di lei si sa purtroppo poco.

Le uniche certezze in merito alla sua identità sono quelle “estetiche”: è biondissima e con i capelli mossi. Qualcuno ha notato una somiglianza con Victoria De Angelis, altra componente dei Maneskin, tanto da ritenere che potesse essere una sua parente, ma in realtà in merito non c’è alcuna conferma.

Il nome di Laura Alfonsi Castelli, fidanzata di Ethan Torchio, è emerso da una rapida indagine sul profilo Instagram del batterista dei Maneskin. La ragazza ha un profilo pubblico e diverse migliaia di followers, ma pare che poco tempo fa fosse molto più riservata: la privacy sarebbe stata tolta soltanto recentemente. Adesso dunque le sue fotografie — molte delle quali artistiche — sono ben visibili a chiunque.

In merito alla sua vita privata, al di là della relazione d’amore con il musicista, tuttavia, si sa ben poco. Si vocifera, in tal senso, che sia laureata in Sociologia e che lavori a Berlino, in Germania. A tratti, dunque, i due sarebbero costretti a vivere una relazione a distanza, ma sembrerebbe che ciò non abbia compromesso il loro amore. Il membro dei Maneskin, di recente, ha voluto persino dare dimostrazione del suo sentimento con un tatuaggio sull’orecchio: L di Laura.

