Laura Antonelli, chi è?/ Da Reggio Calabria con furore, bella, influencer e…

Laura Antonelli con furore da Reggio Calabria, con la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo e forte di migliaia di fan sui social. Queste sono le prime cose che possiamo dire sulla bella calabrese che proprio questa sera calcherà il red carpet de La Pupa, il Secchione e Vicecersa al via su Italia1 con Andrea Pucci al timone. Toccherà proprio a lui accogliere in quel di Roma i protagonisti di questa edizione del programma cult a cominciare proprio dalla bella Laura Antonelli chiamata per essere una Pupa e, quindi, assegnata ad un Secchione. Mentre quest’ultimo le insegnerà qualcosa a livello scolastico e di sapere, lei ricambierà parlando di look e modo di fare con le ragazze o con gli altri. Quale sarà l’abbinamento che attendere Laura Antonelli? Lo scopriremo tra qualche ora ma prima possiamo dare una sbirciatina alla sua vita privata da single, almeno per il momento.

Laura Antonelli, chi è? La reggina che sogna di fare spettacolo

Classe 2001, Laura Antonelli ha 19 anni, 20 li compirà a settembre prossimo, è nata a Reggio Calabria ma si è poi trasferita a Pomezia, dove si è dedicata alla bellezza e alla moda. Sin dall’età di 16 anni calca le passerelle dei concorsi di bellezza e ha già portato a casa il titolo di Miss Number One ma anche quello di Bella d’Italia e Ragazza Prima Pagina.

Una serie di riconoscimenti che le hanno permesso di raccogliere sui social migliaia di fan ai quali tutti i giorni mostra le sue belle foto in costumi succinti, su barche bellissime, o con scarpe e vestiti da consigliare ai suoi follower. La bella calabrese non ha preso parte solo a concorsi di bellezza ma anche a due videoclip musicali ovvero Tuer di Hiro e anche in “A prima vista” di Shakalab e Davide Shorty. La musica, la bellezza e i social sono i suoi interessi principali tant’è che si definisce influencer di beauty e moda. Cosa saprà regalare ai fan del programma di Italia1 questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA