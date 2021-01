Laura Antonelli e Luca Marini, La pupa e il secchione/ Lui “Sono vergine”, lei…

Le coppie de La Pupa e il Secchione si sono ormai formate. Luca Marini, l’ingegnere informatico di questa edizione, è stato scelto dalla bellissima Laura Antonelli. La pupa è apparsa subito conquistata dalla sua presentazione e “nonostante sia un po’ bassino” ha subito capito che è lui il secchione con il quale vuole fare questo percorso. La prima notte per i due scivola tranquilla, sia Marini che Laura confessano di essersi trovati a proprio agio. Inizia a nascere una simpatia e Marini, anche stuzzicato dal pupo Gianluca Tornese, si lascia andare ad alcune dichiarazioni abbastanza intime. Svela infatti che sono “4 anni che non sono fidanzato” e dunque “4 anni che non sto con una donna”. Poi però confessa: “In realtà non sono mai stato con una donna, sono vergine!”

Marini e Laura Antonelli, prime prove a La pupa e il secchione

Marini e Laura Antonelli dunque danno il via a questa avventura a La pupa e il secchione insieme. Si parte allora con la prova ‘sensualità’ con un lavaggio auto molto piccante, in cui Marini dà tutto se stesso. Le cose iniziano però a peggiorare quando è Laura a doversi sottoporre alla prima interrogazione in classe. Nessuna delle domande poste dalla maestra trova una sua risposta esatta, ed è per questo che si becca un 4 e finisce anche in fondo alla classifica provvisoria.



