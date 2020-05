LAURA BARRIALES/ “Io e mia figlia Melania chiuse in casa da 60 giorni! Mio marito…”

Pubblicità

Laura Barriales e sua figlia, la piccola Melania, hanno vissuto il lockdown senza lasciare mai la propria abitazione e questo nonostante non siano in Italia. Lo racconta proprio la showgirl in diretta a Pomeriggio 5: “Io e mia figlia Melania siamo chiuse in casa da 60 giorni! – esordisce infatti la Barriales – Nonostante qui in Svizzera non ci sia il divieto di uscire, noi abbiamo preferito rimanere a casa. Sono una donna fortunata, mio marito Fabio cucina che io non so farlo…” Poi però ammette: “mi manca però fare festa,– e ricorda – l’ultima che abbiamo fatto era insieme a Dubai.” Barbara D’Urso ha allora concluso: “Speriamo di fare festa presto, quando tutto sarà finito, questa volta qui in Italia!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Laura Barriales: “Ho dovuto subire due interventi”

La bellissima Laura Barriales, assieme a sua figlia Melania, è una delle ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5. Di recente la modella e showgirl ha rilasciato un’intervista a Diva e Donne dove ha svelato di aver dovuto di recente subire ben due interventi. “Mi hanno dovuto operare a un dente, ho dovuto fare un intervento maxillofacciale. – ha raccontato la Barriales, per poi aggiungere – Inoltre, dopo 40 giorni dal parto naturale, che è andato benissimo, non stavo bene, avevo la febbre e hanno scoperto che c’era un pezzo di placenta che non era stato tolto. Così ho dovuto fare un intervento e sono stata qualche giorno ricoverata.” Problemi di salute che “non mi hanno permesso di vivere serenamente i primi 3 mesi di vita di mia figlia. – ammette la showgirl, che tuttavia ammette – Ma tutto è andato per il meglio”.

Laura Barriales e i problemi di salute della figlia Melania

Laura Barriales, oggi ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha dovuto affrontare momenti davvero complicati negli ultimi mesi, come i problemi sorti per sua figlia Melania: “Devo dire grazie oltre a mio marito e anche alla mia famiglia, a mia mamma che è stata 3 mesi sempre accanto a me. – ha raccontato la showgirl, per poi svelare – Poi Melania il primo anno di vita è stata ricoverata più volte: ha sofferto di convulsioni febbrili, niente di grave, ma da mamma giovane inesperta ogni cosa l’affronti con una certa ansia finché non si acquista una certa esperienza”, ha concluso.



