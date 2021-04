Laura Bassi, chi è/ Prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria

Laura Maria Caterina Bassi Veratti, meglio conosciuta come Laura Bassi, è un nome che probabilmente non tutti conosceranno ma che grazie al doodle di Google che oggi la celebra è destinata a far conoscere la sua straordinaria esistenza ed il suo prodigio a distanza di oltre tre secoli dalla sua nascita. Fisica ed accademica italiana, è nata a Bologna il 29 ottobre 1711. Deve la sua popolarità per essere stata la prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria nonchè una delle prime donne laureate nel nostro Paese. Tuttavia, Google non ne celebra nè la data di nascita nè quella di morte avvenuta il 20 febbraio 1778. Sin dalla sua giovinezza, Laura Bassi mostrò di essere dotata di eccezionali doti intellettuali tanto che la sua famiglia decise di impartirle una educazione privata da parte del medico di famiglia, Gaetano Tacconi. Considerata una vera e propria bambina prodigio, mostro un forte desiderio d’imparare trasformandola in una donna dotta, ricercatrice stimata e infine docente.

Ma a cosa si devono, dunque, i festeggiamenti odierni? Era il 17 aprile del 1732 quando presso il Palazzo Pubblico di Bologna non ancora ventenne sostenne la disputa De universa re philosophica davanti a un pubblico di letterati, professori e religiosi, rispondendo alle domande di cinque dotti. Il suo modo di argomentare affascinò i presenti al punto che il 12 maggio di quello stesso anno le fu conferita la laurea in filosofia. Un avvenimento straordinario al punto da portare a diversi giorni di festeggiamenti in città in onore della giovane studiosa e neo dottoressa alla quale fu in seguito assegnata una cattedra universitaria in filosofia.

LAURA BASSI, DONNA DI IMMENSO PRODIGIO: LA SUA VITA

Nel 1738, mentre proseguiva nei suoi studi, Laura Bassi convolò a nozze con il medico Giuseppe Veratti dal quale ebbe ben otto figli dei quali ne curò personalmente l’educazione senza mai rinunciare alla ricerca ed agli studi. Nel corso della sua vita, la Bassi non limitò il suo interesse al solo ambito filosofico ma anche ad altre discipline come la logica, l’algebra, la geometria, la metafisica. Ad ogni modo fu anche vittima di malelingue e pettegolezzi sulla sua vita privata e dovette anche combattere a lungo contro le discriminazioni di genere che la portarono a doversi imporsi con maggiore forza nel suo ambito. Per tale ragione lottò a lungo per l’uguaglianza di genere nell’istruzione durante tutta la sua carriera pionieristica. I suoi sforzi culminarono nel 1776 quando l’Accademia delle Scienze di Bologna la nominò professore di fisica sperimentale, facendo della Bassi la prima donna a cui fu offerta una posizione ufficiale di insegnamento in un’università europea. Laura morì a soli 67 anni il 20 febbraio 1778 e fu sepolta nella chiesa del Corpus Domini.

LAURA BASSI, GLI STUDI E I RICONOSCIMENTI

Nel corso della sua carriera Laura Bassi arricchì i suoi studi con ricerche ed esperimenti innovativi su argomenti che vanno dall’elettricità all’idraulica. Numerosi gli estimatori tra cui il concittadino Cardinale Prospero Lorenzo Lambertini, in seguito divenuto Papa col nome di Benedetto XIV. Nel 1749 istituì, presso la propria abitazione privata di Bologna, una Scuola di Fisica Sperimentale e questo rappresentò un punto di svolta nella sua carriera ma dovette attendere diversi anni, il 1776, prima che il Senato le conferisse la cattedra di Fisica sperimentale presso l’Istituto delle Scienze. A lei si devono anche importanti approfondimenti e contributi alla diffusione della Fisica newtoniana e della Fisica non aristotelica. La Bassi ebbe una fitta corrispondenza con importanti scienziati dell’epoca tra cui Alessandro Volta. Tanti i riconoscimenti a lei destinati, dalla Scuola Normale Superiore Femminile di Bologna che le fu intitolata nel 1891 fino ad un cratere sul pianeta Venere e un asteroide della fascia principale del sistema solare scoperto nel 1991 entrambi dedicati a Laura Bassi.



